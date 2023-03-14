Премьер Британии призвал ускорить поставки военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал к ускорению и усилению военной помощи со стороны стран Запада для Украины. Такое заявление он сделал в понедельник, 13 марта, в интервью американскому телеканалу NBC.

«Я думаю, прямо сейчас важно, чтобы мы ускорили и интенсифицировали нашу поддержку Украины», — отметил Сунак.

Премьер Британии отметил международную реакцию на конфликт на Украине и посчитал ее гарантией «сдерживания любой страны от начала неспровоцированного нападения».

Кроме того, он посчитал «очень тревожным и опасным развитием событий» возможность поставок вооружения России со стороны Китая, ссылаясь на данные разведки США.

«Я думаю, что Великобритания, США и все страны послали сильный сигнал, призвав Китай, любую страну не поддерживать Россию в этом конфликте», — заявил премьер-министр.

Риши Сунак прибыл в США 13 марта для участия в саммите американо-британо-австралийского оборонного партнерства AUKUS, которое широко воспринимается как проект сдерживания Китая. Лидеры трех стран официально озвучили планы строительства атомного подводного флота для Австралии.

Ранее, 13 марта, агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза зашли в тупик в вопросе передачи Киеву 155-миллиметровых снарядов, в которых он нуждается.

До этого, 6 марта, газета El Pais сообщила о выделении €1 млрд на совместную закупку оружия и боеприпасов для Киева в рамках чрезвычайного пакета поддержки.

4 марта Украина обратилась к ЕС с призывом каждый месяц выделять 250 тыс. артиллерийских снарядов в рамках военной помощи Киеву. Глава минобороны Украины отправил письмо европейским коллегам, в котором сообщил, что Вооруженные силы страны сильно ограничены в своих возможностях из-за дефицита боеприпасов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.