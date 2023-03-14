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Премьер Британии призвал ускорить поставки военной помощи Украине

Премьер Британии Сунак призвал интенсифицировать западную военную помощь Украине
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Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал к ускорению и усилению военной помощи со стороны стран Запада для Украины. Такое заявление он сделал в понедельник, 13 марта, в интервью американскому телеканалу NBC.

«Я думаю, прямо сейчас важно, чтобы мы ускорили и интенсифицировали нашу поддержку Украины», — отметил Сунак.

Премьер Британии отметил международную реакцию на конфликт на Украине и посчитал ее гарантией «сдерживания любой страны от начала неспровоцированного нападения».

Кроме того, он посчитал «очень тревожным и опасным развитием событий» возможность поставок вооружения России со стороны Китая, ссылаясь на данные разведки США.

«Я думаю, что Великобритания, США и все страны послали сильный сигнал, призвав Китай, любую страну не поддерживать Россию в этом конфликте», — заявил премьер-министр.

Риши Сунак прибыл в США 13 марта для участия в саммите американо-британо-австралийского оборонного партнерства AUKUS, которое широко воспринимается как проект сдерживания Китая. Лидеры трех стран официально озвучили планы строительства атомного подводного флота для Австралии.

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Ранее, 13 марта, агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза зашли в тупик в вопросе передачи Киеву 155-миллиметровых снарядов, в которых он нуждается.

До этого, 6 марта, газета El Pais сообщила о выделении €1 млрд на совместную закупку оружия и боеприпасов для Киева в рамках чрезвычайного пакета поддержки.

4 марта Украина обратилась к ЕС с призывом каждый месяц выделять 250 тыс. артиллерийских снарядов в рамках военной помощи Киеву. Глава минобороны Украины отправил письмо европейским коллегам, в котором сообщил, что Вооруженные силы страны сильно ограничены в своих возможностях из-за дефицита боеприпасов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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