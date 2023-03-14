Bloomberg сообщило о тупике ЕС в вопросе поставок Киеву натовских снарядов

Страны Евросоюза зашли в тупик в вопросе передачи Киеву 155-миллиметровых снарядов, в которых он нуждается. Об этом 13 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«ЕС… застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибра 155 миллиметров, которые ему нужны в этом году», — отмечается в публикации.

Как пишет агентство, ожидается, что Евросоюз подпишет план закупок снарядов для Украины на следующей неделе, однако государства ЕС еще не указали, сколько денег они готовы выделить на эти цели. Ряд стран выступает за то, чтобы взносы были обязательными и пропорциональными размеру экономики каждой страны, а другие настаивают на том, что все взносы должны быть добровольными.

Другая дискуссия заключается в источниках финансирования. Обсуждается, будут ли снаряды закупаться у европейских производителей или вне альянса. Сегодня в ЕС насчитывается около 15 производителей 155-миллиметровых снарядов в 11 странах, при этом возможности для расширения их производства ограничены.

В Киеве оценили потребности в снарядах в 2023 году в 1 млн патронов. В Эстонии подсчитали, что это обойдется Евросоюзу примерно в €4 млрд.

Ранее, 6 марта, газета El Pais сообщила о выделении €1 млрд на совместную закупку оружия и боеприпасов для Киева в рамках чрезвычайного пакета поддержки.

До этого, 4 марта, Украина обратилась к ЕС с призывом каждый месяц выделять 250 тыс. артиллерийских снарядов в рамках военной помощи Киеву. Глава минобороны Украины отправил письмо европейским коллегам, в котором сообщил, что Вооруженные силы страны сильно ограничены в своих возможностях из-за дефицита боеприпасов.

19 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Киев получает достаточно вооружений, но мало боеприпасов. Он подчеркнул, что эту проблему необходимо решить в течение нескольких недель.

14 февраля газета Politico написала, что украинским боевикам придется применять меньшее количество оружия на поле боя из-за истощения арсенала в западных странах. Издание также привело слова министра обороны США Ллойда Остина, который рассказал, что западные страны делают упор на обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) маневрированию, чтобы они меньше полагались на артиллерию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.