Реклама
Прямой эфир
Мир
США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 млрд
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в шестой раз подряд
Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по детской базе отдыха в Геническом районе
Политика
Собянин выступил перед участниками конференции «Единой России» в Москве
Экономика
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% на переводы в долларах из других банков
Мир
НАТО призвала Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ
Мир
Исландия решила временно закрыть свое посольство в России
Мир
В МИД РФ заявили о притворных попытках Запада осудить власти Косово за новый конфликт
Политика
В Совфеде усомнились в способности F-16 изменить ситуацию на Украине
Общество
Путин сообщил о значительных потерях ВСУ после попыток наступления
Армия
Силы РЭБ посадили летевшие в направлении ЗАЭС беспилотники ВСУ с боеприпасами
Мир
СМИ сообщили о решении Бельгии поставить Украине боеприпасы на €32,4 млн
Сюжет:

США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 млрд

Пентагон: новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд будет включать в себя ПВО и боеприпасы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Заявление об этом было опубликовано в пятницу, 9 июня, на сайте Пентагона.

Новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $2,1 млрд должен продемонстрировать непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Киева и будет включать в себя критически важные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы, сказано в сообщении Пентагона.

Однако минобороны США уточнило, что указанная помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, что подразумевает не прямую передачу техники и боеприпасов из запасов Пентагона, а заключение контрактов с предприятиями военно-промышленного комплекса или союзниками на производство или приобретение соответствующего военного оборудования.

Также сообщается, что в текущий пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты к ним, артиллерийские выстрелы, разведывательные БПЛА Puma, а также затраты на обучение солдат и техническое обслуживание и поддержку техники.

Ранее в этот день, 9 июня, Politico со ссылкой на источники сообщило, что дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

8 июня Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он утверждает, что США будут и далее оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

5 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что поставки средств ПВО являются приоритетом властей. Вместе с тем Вашингтон не хочет опережать события в том, что касается возможности предоставления Киеву дополнительных ЗРК Patriot.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023