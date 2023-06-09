США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 млрд

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Заявление об этом было опубликовано в пятницу, 9 июня, на сайте Пентагона.

Новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $2,1 млрд должен продемонстрировать непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Киева и будет включать в себя критически важные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы, сказано в сообщении Пентагона.

Однако минобороны США уточнило, что указанная помощь будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, что подразумевает не прямую передачу техники и боеприпасов из запасов Пентагона, а заключение контрактов с предприятиями военно-промышленного комплекса или союзниками на производство или приобретение соответствующего военного оборудования.

Также сообщается, что в текущий пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, системы ПВО HAWK и ракеты к ним, артиллерийские выстрелы, разведывательные БПЛА Puma, а также затраты на обучение солдат и техническое обслуживание и поддержку техники.

Ранее в этот день, 9 июня, Politico со ссылкой на источники сообщило, что дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

8 июня Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он утверждает, что США будут и далее оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

5 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что поставки средств ПВО являются приоритетом властей. Вместе с тем Вашингтон не хочет опережать события в том, что касается возможности предоставления Киеву дополнительных ЗРК Patriot.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.