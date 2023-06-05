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В Белом доме назвали приоритетными поставки Киеву средств ПВО

Белый дом назвал поставки средств ПВО Украине главным приоритетом США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Власти США считают приоритетом поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине, но не станут опережать события в том, что касается возможности предоставления Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил в понедельник, 5 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон уделяет особое внимание противовоздушной обороне на протяжении многих месяцев, в частности, в последний пакет военной помощи Киеву вошли дополнительные ракеты-перехватчики.

«Не опережая события в плане будущий заявлений, я могу заверить вас в том, что средства противовоздушной обороны останутся на первом месте в списке тех типов систем, которыми мы стремимся обеспечить Украину», — подчеркнул он на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о возможности поставок дополнительных комплексов Patriot Украине.

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Ранее, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Wall Street Journal заявил, что Киеву необходимы 50 систем Patriot. Он отметил, что этот комплекс необходим, чтобы нейтрализовать ряд российских ракет, а также для планируемого контрнаступления.

За день до этого Зеленский указал, что Украина не может получить необходимое ей количество Patriot и ракет к ним, поскольку находится в очереди на их поставку. По его словам, «коалиция» для передачи Киеву систем Patriot, о необходимости создания которой он говорил на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, находится на начальной стадии формирования. И некоторые страны, согласившиеся присоединиться к сообществу, не имеют таких ЗРК, чтобы передать их Киеву.

В этой связи украинский лидер призвал ускорить процесс создания в стране коалиции по ЗРК Patriot и истребителям. Он отметил, что это «буквально ускорит установление мира».

В настоящее время Киеву переданы только две батареи Patriot из обещанных пяти. На сегодняшний день это одна из самых современных систем противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь 4 июня заявил, что уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые Запад отправляет Украине, растет, это приведет к увеличению напряженности и большей мобилизованности России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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