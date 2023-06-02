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Сюжет:

Зеленский пожаловался на дефицит ЗРК Patriot для Украины

Зеленский заявил, что Украина находится в очереди за ЗРК Patriot и пожаловался на их дефицит
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может получить необходимое ей количество зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также ракет к ним, поскольку находится в очереди на их поставку.

Глава государства отметил 2 июня, что задача Вооруженных сил Украины (ВСУ) — поразить нужные цели не на 70-75%, а на все 100%, пишет «Газета.Ru».

«Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит», — сообщил Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

По его словам, «коалиция» для передачи Киеву систем Patriot, о необходимости создания которой он говорил на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, находится на начальной стадии формирования. И некоторые страны, согласившиеся присоединиться к сообществу, не имеют таких ЗРК, чтобы передать их Киеву.

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Ранее, 1 июня, Зеленский призвал ускорить процесс создания в стране коалиции по ЗРК Patriot и истребителям. Он отметил, что это буквально ускорит установление мира.

18 мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что американские военные могли погибнуть при ударе российской ракеты по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве. В ночь на 16 мая российские силы уничтожили дивизион американских ЗРК в Киеве. Минобороны РФ сообщило о ликвидации многофункциональной радиолокационной станции и пяти пусковых установок Patriot.

Ранее, 25 мая, шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению ВСУ пилотированию F-16.

В конце мая в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы Запада по поставкам истребителей Киеву являются неприемлемой эскалацией.

На сегодняшний день Patriot — наиболее современная система противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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