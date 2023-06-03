Зеленский попросил у Запада 50 батарей Patriot

Киеву необходимы 50 систем противоракетной обороны Patriot, об этом 3 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Wall Street Journal

«Украине нужно 50 батарей Patriot», — сказал он.

По мнению Зеленского, этот комплекс — единственный, способный нейтрализовать ряд российских ракет. Также он обратил внимание, что средства противовоздушной обороны нужны Украине для контрнаступления.

«Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, который понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть», — добавил он.

В настоящее время Запад передал Киеву две батареи Patriot, а всего Украине обещаны пять.

Днем ранее Зеленский заявил, что Украина не может получить необходимое ей количество Patriot, а также ракет к ним, поскольку находится в очереди на их поставку. По его словам, «коалиция» для передачи Киеву систем Patriot находится на начальной стадии формирования.

В ночь на 16 мая российские силы уничтожили дивизион американских ЗРК в Киеве. Минобороны РФ отчиталось о ликвидации многофункциональной радиолокационной станции и пяти пусковых установок комплекса.

Patriot — одна из современных система противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.