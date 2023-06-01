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Зеленский призвал ускорить создание коалиции по Patriot и истребителям на Украине

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить процесс создания в стране коалиции по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot и истребителям. Об этом он заявил в четверг, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии.

«Скорость формирования этих двух коалиций — коалиции Patriot и коалиции истребителей — буквально ускорит установление мира», — сказал Зеленский.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

28 мая в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы Запада по поставкам истребителей Киеву являются неприемлемой эскалацией.

Ранее, 25 мая, шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию F-16.

До этого, 15 мая, газета The Guardian сообщила, что Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне создание «коалиции по истребителям». По словам украинского лидера, они планируют ее сформировать.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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