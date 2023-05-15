СМИ узнали планы Киева и Лондона создать «коалицию по истребителям»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне создание «коалиции по истребителям», сообщила в понедельник, 15 мая, газета Guardian.

Как уточняется, после переговоров Зеленский рассказал журналистам, что Киев и Лондон планируют создать «коалицию по истребителям».

«Я думаю, что в ближайшее время вы услышите какие-то очень важные решения, но нам нужно еще немного над этим поработать», — сказал он.

По словам Зеленского, поставки Киеву военных самолетов имеют решающее значение для Украины.

«Сегодня мы говорили о самолетах. Очень важная тема для нас, потому что мы не можем контролировать небо», — сказал политик.

Также Зеленский обратил внимание на то, что Сунака информируют о деталях происходящего на линии фронта. Переговоры политиков прошли в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

Ранее в понедельник стало известно, что Великобритания откроет центр подготовки украинских военных летчиков. Программа обучения украинских пилотов начнется летом, это необходимо для получения навыков пилотирования западных военных самолетов. Одновременно Лондон отказался от передачи Киеву истребителей F-16.

Поставка наиболее ожидаемых американских истребителей является «больным вопросом» для страны. Так, в начале мая Зеленский заявил, что получение Киевом истребителей F-16 от партнеров — это такой же сложный вопрос, как и вступление страны в НАТО.

В Кремле негативно оценили намерение Британии вновь передать оружие Киеву.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.