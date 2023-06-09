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В США назвали условие для дальнейшей помощи Украине

Politico: США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Представители вашингтонской администрации высокого ранга считают, что дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 июня сообщает газета Politico.

Отмечается, что в случае успеха ВСУ, Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Киеву, при обратной ситуации «эта поддержка, вероятно, прекратится, что вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию» украинского конфликта.

«Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, понимая, что на кону (исход конфликта. — Ред.) и репутация Байдена», — пишет газета.

По информации Politico, представители вашингтонской администрации до сих пор не уверены, выделят ли законодатели дополнительные средства для Украины, когда подойдут к концу одобренные ранее конгрессом суммы. Провал наступления может дать возможность республиканцам палаты представителей создать препятствия в деле предоставления Киеву дополнительных средств, опасаются представители исполнительной власти.

Также в Вашингтоне растет беспокойство касательно ударов ВСУ по признанным США российским территориям. Это привело к «строгим замечаниям по дипломатическим каналам», отмечается в статье.

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Ранее в этот день Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он утверждает, что США будут и далее оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Бывший вице-президент США Майк Пенс 7 июня сказал, что Вашингтону необходимо оперативнее поставлять оружие и военную технику Украине.

6 июня газета The Washington Post сообщила, что Маккарти не планирует принимать закон, который увеличит военную помощь Украине и другие расходы на оборону сверх уровней, разрешенных в законопроекте, подписанном Байденом.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине являются приоритетом властей. Вместе с тем Вашингтон не хочет опережать события в том, что касается возможности предоставления Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 июня заявил, что НАТО предоставит Украине «пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на форуме в Брюсселе заявил, что Украина получила достаточно вооружений для наступления.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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