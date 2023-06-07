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Генсек НАТО заявил о наличии у ВСУ достаточного для наступления оружия

Генсек НАТО заявил, что ВСУ передали достаточно оружия для наступления
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украина получила достаточно вооружений для наступления, заявил 7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на форуме в Брюсселе.

«Союзники знают, что у украинцев есть достаточно возможностей, оружия и боеприпасов, они также подготовлены союзниками по НАТО, <…> чтобы освободить больше территорий и отбросить российские войска», — сказал он.

Также генсек НАТО подчеркнул, что осторожен в подробностях об оперативных вопросах. О них должна говорить украинская сторона, отметил он.

«<Конфликты> непредсказуемы, никто не может сказать, как это закончится», — отметил Столтенберг.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что российские силы отразили восемь попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, за сутки было ликвидировано до 415 украинских боевиков, два танка, девять боевых бронированных машин и другая военная техника.

Накануне, 6 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. Он уточнил, что противник остановлен российскими военными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 июня заявил, что уровень тактико-технических характеристик вооружений, которые Запад отправляет Украине, растет, это приведет к увеличению напряженности, росту пострадавших и большей мобилизованности России.

Москва неоднократно заявляла протест странам Запада, поставляющим оружие киевскому режиму.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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