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В Минобороны сообщили о срыве восьми попыток наступления ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские силы отразили восемь попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 7 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве отметили, что украинская армия не добилась целей наступления и понесла значительные потери на южнодонецком направлении.

«В течение прошедших суток активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Отмечается, что за сутки ликвидировано до 415 украинских боевиков, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военнослужащие сдерживают наступление ВСУ на южнодонецком направлении. Он добавил, что на данном направлении стрелками-зенитчиками мотострелковых подразделений сбит вертолет Ми-24 ВСУ.

Накануне, 6 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом глава оборонного ведомства указал, что «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Министр обратил внимание на то, что украинские войска понесли «значительные и несопоставимые потери».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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