Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 7 июня сообщил, что российские военнослужащие сдерживают наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение противнику, пытающемуся вести активные действия. Наступление противника успешно сдерживается», — приводит его слова «Интерфакс».

Отмечается, что на данном направлении стрелками-зенитчиками мотострелковых подразделений сбит вертолет Ми-24 ВСУ.

Также расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса» и «Тор» сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Фурия» и один «Валькирия».

Чехов сообщил, что на запорожском направлении огнем гаубичной артиллерии поражены опорные пункты в Нестерянке, Каменском, Новоандреевке.

Помимо этого, стрелками-зенитчиками сбит самолет Су-25 ВСУ в районе Энергодара.

В районе населенного пункта Малые Щербаки, по словам Чехова, ликвидирована живая сила противника в пункте временной дислокации.

В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии уничтожена гаубица М777 американского производства в районе Новоандреевки.

Кроме того, на запорожском направлении российскими ЗРК «Тор» и «Стрела-10» сбиты два украинских БПЛА «Фурия» и «Лелека».

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом глава оборонного ведомства указал, что «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Министр обратил внимание на то, что украинские войска понесли «значительные и несопоставимые потери».

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки российские военнослужащие сбили три украинских военных самолета в Херсонской области и ДНР. Также он упомянул о перехвате крылатой ракеты Storm Shadow, противорадиолокационной ракеты HARM, а также 12 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

5 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление о том, что ВСУ действительно предпринимают попытки в ведении наступательных действий на ряде направлений фронта. Речь идет об Орехово-Василовке, Парасковиевке, Ивановском, Клещиевке. Все эти населенные пункты находятся в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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