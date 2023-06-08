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Бывший вице-президент США призвал ускорить поставки вооружений Киеву

Бывший вице-президент Пенс: США должны ускорить поставки военной помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Вашингтону необходимо оперативнее поставлять оружие и военную технику Украине. Такое мнение в среду, 7 июня, высказал бывший вице-президент США Майк Пенс.

«Я считаю, что США должны продолжать снабжать <...> украинских военных всем необходимым для того, чтобы они смогли <...> восстановить территориальную целостность», — заявил он в эфире телеканала CNN.

Политик добавил, что действующий глава государства Джо Байден проявляет медлительность в этом вопросе. В подтверждение своих слов Пенс напомнил о задержках при передаче танков Abrams, поставку которых согласовали еще в январе.

Как подчеркнул бывший вице-премьер, помощь Украине «отвечает национальным интересам США».

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Ранее, 5 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине являются приоритетом властей. Вместе с тем Вашингтон не хочет опережать события в том, что касается возможности предоставления Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

США продолжают оказывать Украине финансовую и военную поддержку. При этом Штаты стремятся максимально затянуть конфликт на Украине, о чем свидетельствует расширение номенклатуры поставляемых вооружений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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