Байден заявил о подготовке контрнаступления ВСУ коллективным Западом

Коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины, заявил 8 июня президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.



«В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично», — сказал Байден.



Он утверждает, что США будут и далее оказывать финансовую помощь Украине, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ночь на четверг, 8 июня, пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По его словам, противник пошел в атаку силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.

6 июня газета The Washington Post сообщила, что Маккарти не планирует принимать закон, который увеличит военную помощь Украине и другие расходы на оборону сверх уровней, разрешенных в законопроекте, подписанном Байденом.

5 июня минобороны Украины призналось в попытках вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта. Речь идет об Орехово-Василевке, Парасковиевке, Ивановском, Клещиевке, уточнила замминистра обороны страны Анна Маляр. Все эти населенные пункты находятся в Донецкой Народной Республике (ДНР).



Ранее, 1 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине «пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на форуме в Брюсселе заявил, что Украина получила достаточно вооружений для наступления.