Минобороны США ошибочно завысило стоимость поставленной на Украину американской техники приблизительно на $3 млрд и теперь может осуществить туда поставки дополнительно. Об этом сообщило агентство Reuters 18 мая, сославшись на источники.

«Мы обнаружили несовпадения в том, как мы оценили поставленную технику», — сказал изданию высокопоставленный источник из Пентагона.

26 апреля на Украине пожаловались на отсутствие обещанной техники от НАТО. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что техники должно быть намного больше. Так он ответил на заявление верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о получении Украиной более 98% вооружения из США и стран союзников.

При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 21 марта пообещал передать киевским властям устаревшие образцы танка Abrams к осени.

23 февраля командующая сухопутными войсками американских ВС Кристин Вормут предрекла, что для доставки танков M1 Abrams на Украину потребуется больше года. Она указала на различные методы производства танков — от создания их с нуля до использования американских запасов, многие из которых являются отремонтированными старыми танками.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.