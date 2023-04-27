На Украине не подтвердили получение 98% обещанного НАТО вооружения

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк 26 апреля подверг сомнению заявление верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о получении Украиной более 98% вооружения из США и союзников.

«На мой взгляд, 97–98 % — это слишком. Но он (Каволи. — Ред.) исходит из определенной математики, он исходит из того, что он знает. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. И Европейский союз, и мы пробуем решать этот вопрос, думаю, в какой-то мере этот вопрос будет решен», — сказал Подоляк.

Ранее Каволи заявил, что Киев получил почти 100% обещанного Западом вооружения для состоятельности будущего контрнаступления.

Между тем бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км. 27 апреля он заявил, что разведданные показывают неготовность Украины.

26 апреля СМИ сообщили, что Словения в условиях полной секретности транспортировала 20 бронемашин Valuk на Украину. По имеющейся информации портала 24ur, операция по подготовке к транспортировке занимала несколько месяцев, поскольку технику необходимо было обслужить.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на слитые в Сеть документы Пентагона сообщила, что к концу апреля Киев подготовит 12 боевых бригад для майского контрнаступления. При этом, по данным документов, обучением и снабжением девяти бригад из украинского состава занимаются США и союзники по НАТО.

До этого, 24 апреля, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины. Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата будут зависеть от решения президента Украины Владимира Зеленского.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.