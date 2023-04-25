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NYT: Киев готовит 12 бригад по 4 тыс. военных, планирует начать наступление в мае

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К концу апреля Киев подготовит 12 боевых бригад для майского контрнаступления, передает газета The New York Times 25 апреля со ссылкой на информацию в «слитых» документах Пентагона.

В материале указывается, что военная операция Украины действительно начнется в следующем месяце. По неподтвержденным данным, Киев не делится с Вашингтоном деталями контрнаступления, однако есть информация, что оно будет проходить на южном направлении, вдоль береговой линии Азовского моря. На данный момент к мероприятию идет активная подготовка.

«<...> ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4 тыс. солдат в каждой будут готовы к концу апреля», — пишет издание.

При этом обучением и снабжением девяти бригад из украинского состава занимаются США и союзники по НАТО.

Как указано в статье, украинские официальные лица утверждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ставят целью прорыв российской обороны, однако, по мнению американских официальных лиц, наступление с большой вероятностью не приведет к резкому изменению ситуации в пользу Украины.

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Ранее в этот день представители администрации президента США допустили, что если наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернется поражением, то США обвинят в недостаточной военной поддержке. Кроме того, может возникнуть вопрос о нецелесообразности продолжения боевых действий.

25 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины. Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата «будут зависеть от решения [президента Украины Владимира] Зеленского».

Темы нехватки военной техники, а также «снарядный голод» постоянно выносятся на обсуждение со странами-партнерами украинским правительством. Однако союзники по НАТО разделились на два лагеря, один из которых уверен, что Киев находится «в достатке» и может защищать свое воздушное пространство, второй же опасается провала весенней военной операции из-за истощенных запасов.

До этого, 15 марта, Politico сообщила о предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае. Эту информацию неоднократно подтверждали американские и украинские представители властей. На данный момент, по сообщениям FT от 22 апреля, оно отложено из-за отсутствия необходимого вооружения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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