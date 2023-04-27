Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о невозможности наступления ВСУ из-за нехватки оружия
Мир
Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Антонов отметил стремление США увести конфликт с РФ от своих границ
Мир
США и Южная Корея согласовали меры реагирования на ядерную угрозу КНДР
Мир
Центр по борьбе с дезинформацией опроверг информацию об инфаркте Эрдогана
Мир
Антонов указал на использование контактов с США для донесения целей СВО
Экономика
Новый указ Путина назвали ответом на грабеж Западом российских активов
Мир
Посол Антонов назвал суровыми условия содержания россиян в тюрьмах США
Экономика
Правительство выдаст 900 млрд из ФНБ на новые проекты в 2023 году
Мир
Турецкие СМИ сообщили об отмене интервью Эрдогана четырем телеканалам
Мир
Гросси присоединится к церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую»
Экономика
Экспорт газа из России может сократиться вдвое в 2023 году
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата Англии
Сюжет:

На Украине сообщили о невозможности наступления ВСУ из-за нехватки оружия

Бывший советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут наступать из-за нехватки оружия и ракет
0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Все разведки говорят, что не готова Украина. Все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тыс. человек, это порядка 25 бригад, <…> надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300–400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов. <…> Плюс надо обязательно ракеты, бьющие на 150 км. Должны быть соответствующие средства. Если их нет, то как наступать?» — задался вопросом эксперт.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

Ранее в этот день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди.

Накануне газета The New York Times сообщила, что к концу апреля Киев подготовит 12 боевых бригад по 4 тыс. военных для майского контрнаступления. Отмечается, что обучением и снабжением девяти бригад из украинского состава занимаются США и союзники по НАТО.

24 апреля газета Politico сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины. Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата будут зависеть от решения президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда же руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

23 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что ВСУ будут готовы начать наступление, когда получат оружие. Он заметил, что хотел бы, чтобы союзники были более усердны в вопросах поставок вооружений.

Журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову 20 апреля сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения.

15 марта Politico сообщила о предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае. Эту информацию неоднократно подтверждали американские и украинские представители властей. На данный момент, по сообщениям FT от 22 апреля, оно отложено из-за отсутствия необходимого вооружения.

Газета The Washington Post 16 апреля указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Оно невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023