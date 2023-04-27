На Украине сообщили о невозможности наступления ВСУ из-за нехватки оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Все разведки говорят, что не готова Украина. Все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тыс. человек, это порядка 25 бригад, <…> надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300–400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов. <…> Плюс надо обязательно ракеты, бьющие на 150 км. Должны быть соответствующие средства. Если их нет, то как наступать?» — задался вопросом эксперт.

Ранее в этот день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди.

Накануне газета The New York Times сообщила, что к концу апреля Киев подготовит 12 боевых бригад по 4 тыс. военных для майского контрнаступления. Отмечается, что обучением и снабжением девяти бригад из украинского состава занимаются США и союзники по НАТО.

24 апреля газета Politico сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины. Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата будут зависеть от решения президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда же руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

23 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что ВСУ будут готовы начать наступление, когда получат оружие. Он заметил, что хотел бы, чтобы союзники были более усердны в вопросах поставок вооружений.

Журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову 20 апреля сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения.

15 марта Politico сообщила о предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае. Эту информацию неоднократно подтверждали американские и украинские представители властей. На данный момент, по сообщениям FT от 22 апреля, оно отложено из-за отсутствия необходимого вооружения.

Газета The Washington Post 16 апреля указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Оно невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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