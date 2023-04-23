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В СНБО Украины заявили о готовности к контрнаступлению при поставке оружия

Глава СНБО Данилов: ВСУ начнут наступление, когда получат оружие
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут готовы начать наступление, когда получат оружие.

«На сегодняшний день всё зависит от партнеров. Когда они предоставят оружие, мы будем готовы»,— сказал он в опубликованном 23 апреля интервью итальянской газете La Stampa.

Данилов заметил, что хотел бы, чтобы союзники были более усердны в вопросах поставок вооружений.

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Накануне замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что союзники недостаточно оказывают военную помощь стране. Он попросил западные страны увеличить поставки в 10 раз, направив на это 1% ВВП.

Ранее, 20 апреля, американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление украинских боевиков невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада.

Военный аналитик, директор Музея истории Войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение в разговоре с «Известиями», что увеличить помощь киевскому режиму от стран НАТО в 10 раз совершенно нереально и удовлетворить все заявки Украины не смогут даже США.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечалось, что Украина рассматривает два сценария наступления.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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