Увеличить помощь киевскому режиму от стран НАТО в 10 раз совершенно нереально, и удовлетворить все заявки Украины не смогут даже США. Об этом 23 апреля заявил «Известиям» военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя соответствующее заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника.

«Причина в том, что даже военно-промышленный комплекс США не в состоянии произвести столько снарядов калибра 155 мм или ракет типа HIMARS, или столько дронов, сколько нужно для киевского режима. Да и сами танки Abrams, которые могли бы западные страны поставить на Украину, большинство из них находятся на вооружении у самих национальных гвардий», — отметил Кнутов.

Как считает эксперт, главной причиной отказа от увеличения помощи Украине является резкое обострение отношений между Китаем и США. Поскольку Вашингтон боится, что, если он полностью истощит свои склады в пользу Киева, ему нечем будет воевать с Пекином.

«Такая же история и со странами НАТО. Они также придерживают оружие, так как боятся, что в случае конфликта с Китаем Вашингтон потребует отправки от них оружия для военных действий в Тайвань. Поэтому такое заявление киевских властей — больше фантазии, чем действительность», — подытожил военный аналитик.

Он также заметил, что надежды киевского режима совершенно не оправданны.

Ранее, 22 апреля, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что западные союзники недостаточно оказывают помощь Киеву и должны десятикратно увеличить поставки оружия. Также Мельник отметил, что страны — партнеры Киева должны пересечь все «красные линии» и выделять 1% ВВП на военные поставки Украине.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что Мельник, заявив о необходимости десятикратно увеличить военную помощь Украине, призвал партнеров страны пересечь все красные линии и «снять исподнее».

20 апреля американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление украинских националистов невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада.

19 апреля в Пентагоне заявили о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Отмечается, что это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов министерства обороны.

3 апреля газета The New York Times сообщила, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.