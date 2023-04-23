Реклама
Прямой эфир
Авто
МВД включило в теорию экзамена на права правила использования электросамокатов
Армия
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Мир
Министры сельского хозяйства G7 выступили за продление зерновой сделки
Общество
Умер депутат Госдумы Николай Борцов
Мир
Херш сообщил о выговоре Зеленскому от главы ЦРУ за Mercedes у чиновников
Спорт
Тренер Уэйн Руни назвал лучшим в мире футболистом Эрлинга Холанда
Армия
ВКС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области
Мир
Во Франции более 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу
Мир
Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатией
Мир
В Стамбуле неизвестные обстреляли офис правящей партии в Турции
Мир
Рогов сообщил о вывозе властями Киева оборудования с заводов Запорожья
Мир
Китайского дипломата осудили в Киеве и Прибалтике за слова о Крыме
Мир
Австрийский экономист предложил Западу усилить санкции против России
Сюжет:

Эксперт назвал нереальными требования Киева об увеличении военной помощи в 10 раз

Военный эксперт Кнутов назвал нереальным увеличение помощи Украине от Запада в 10 раз
0
Фото: Global Look Press/Dmytro Smolienko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Увеличить помощь киевскому режиму от стран НАТО в 10 раз совершенно нереально, и удовлетворить все заявки Украины не смогут даже США. Об этом 23 апреля заявил «Известиям» военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя соответствующее заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника.

«Причина в том, что даже военно-промышленный комплекс США не в состоянии произвести столько снарядов калибра 155 мм или ракет типа HIMARS, или столько дронов, сколько нужно для киевского режима. Да и сами танки Abrams, которые могли бы западные страны поставить на Украину, большинство из них находятся на вооружении у самих национальных гвардий», — отметил Кнутов.

Как считает эксперт, главной причиной отказа от увеличения помощи Украине является резкое обострение отношений между Китаем и США. Поскольку Вашингтон боится, что, если он полностью истощит свои склады в пользу Киева, ему нечем будет воевать с Пекином.

«Такая же история и со странами НАТО. Они также придерживают оружие, так как боятся, что в случае конфликта с Китаем Вашингтон потребует отправки от них оружия для военных действий в Тайвань. Поэтому такое заявление киевских властей — больше фантазии, чем действительность», — подытожил военный аналитик.

Он также заметил, что надежды киевского режима совершенно не оправданны.

По телевизору сказали: как меняется восприятие украинского кризиса в США
По мере продолжения СВО энтузиазм в американском обществе сходит на нет

Ранее, 22 апреля, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что западные союзники недостаточно оказывают помощь Киеву и должны десятикратно увеличить поставки оружия. Также Мельник отметил, что страны — партнеры Киева должны пересечь все «красные линии» и выделять 1% ВВП на военные поставки Украине.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что Мельник, заявив о необходимости десятикратно увеличить военную помощь Украине, призвал партнеров страны пересечь все красные линии и «снять исподнее».

20 апреля американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление украинских националистов невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада.

19 апреля в Пентагоне заявили о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Отмечается, что это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов министерства обороны.

3 апреля газета The New York Times сообщила, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023