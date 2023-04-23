Захарова высмеяла просьбу Мельника десятикратно увеличить поставки оружия Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 22 апреля, отреагировала на слова замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника об увеличении поставок оружия.

Украинский дипломат посетовал на недостаточную военную поддержку Киева со стороны западных государств ранее тем же днем.

«Замглавы МИД Украины Мельник заявил: Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнеров страны пересечь все красные линии… и снять исподнее», — написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив к сообщению эмодзи с шортами.

20 апреля американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление украинских националистов невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада.

19 апреля в Пентагоне заявили о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Отмечается, что это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов министерства обороны.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, еще в январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.