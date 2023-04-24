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Украинский генерал пожаловался на нехватку людей и техники

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Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
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Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает людей и военной техники. Об этом 24 апреля заявил руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник.

«Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что те, кто являются профессиональными военными, уже истощены, ранены или восстанавливаются. Или они погибли. Поэтому мы приглашаем людей без военного опыта и обучаем их», — сказал он газете Pais.

Мельник призвал международных союзников выделить больше оружия.

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Ранее, 23 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ будут готовы начать наступление, когда получат оружие. Он заметил, что хотел бы, чтобы союзники были более усердны в вопросах поставок вооружений.

До этого, 20 апреля, американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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