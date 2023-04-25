Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ
Экономика
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России
Мир
Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля
Мир
Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН
Мир
Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп
Мир
Посол Антонов сообщил об очередной отмене властями США церемонии на Эльбе
Мир
МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии
Мир
В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Мир
Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
Мир
Netflix заявил о планах инвестировать $2,5 млрд в Южную Корею
Мир
В РФ предупредили о риске ядерной эскалации на Корейском полуострове
Мир
В Белоруссии указали на провал попыток США встретить РФ в ООН «холодным душем»
Сюжет:

NYT узнала о подготовке Киевом тысяч военных для наступления в мае

The New York Times: Украина готовит 12 бригад по 4 тыс. военных для наступления в мае
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К концу апреля Украина готовит 12 боевых бригад по 4 тыс. военных, а в мае планирует начать контрнаступление. Об этом 25 апреля сообщает газета The New York Times со ссылкой на просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона.

«В документах говорится, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО обучают и снабжают девять таких бригад», — пишет издание.

Журналисты предполагают, что операция, вероятнее всего, будет развернута на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины в Азовском море. При этом сайт отмечает, что информацию удалось получить, несмотря на то что Украина сообщает немного о своем плане американским официальным лицам.

Как указано в статье, украинские официальные лица утверждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ставят целью прорыв российской обороны, однако, по мнению американских официальных лиц, наступление с большой вероятностью не приведет к резкому изменению ситуации в пользу Украины.

«Всё зависит от этого контрнаступления. Все полны надежд, может быть, чрезмерно оптимистичны. Но это определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения восстановления территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения какого-либо урегулирования путем переговоров», — подытожил бывший посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу.

На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
И как Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления страны в альянс

В этот день военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что на данный момент у ВСУ есть всё необходимое для контрнаступления на узких участках местности, однако, по его мнению, украинские военные пока не решаются на контрнаступление из-за активной работы российской авиации и артиллерии.

В последнюю неделю иностранные СМИ сообщали о мыслях о провале контрнаступления среди властей США и Украины. Администрация президента США Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ, писала в этот же день газета Politico. При этом газета Financial Times сообщала 20 апреля, что главный страх президента Украины Владимира Зеленского — провал контрнаступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023