К концу апреля Украина готовит 12 боевых бригад по 4 тыс. военных, а в мае планирует начать контрнаступление. Об этом 25 апреля сообщает газета The New York Times со ссылкой на просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона.

«В документах говорится, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО обучают и снабжают девять таких бригад», — пишет издание.

Журналисты предполагают, что операция, вероятнее всего, будет развернута на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины в Азовском море. При этом сайт отмечает, что информацию удалось получить, несмотря на то что Украина сообщает немного о своем плане американским официальным лицам.

Как указано в статье, украинские официальные лица утверждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ставят целью прорыв российской обороны, однако, по мнению американских официальных лиц, наступление с большой вероятностью не приведет к резкому изменению ситуации в пользу Украины.

«Всё зависит от этого контрнаступления. Все полны надежд, может быть, чрезмерно оптимистичны. Но это определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения восстановления территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения какого-либо урегулирования путем переговоров», — подытожил бывший посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу.

В этот день военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что на данный момент у ВСУ есть всё необходимое для контрнаступления на узких участках местности, однако, по его мнению, украинские военные пока не решаются на контрнаступление из-за активной работы российской авиации и артиллерии.

В последнюю неделю иностранные СМИ сообщали о мыслях о провале контрнаступления среди властей США и Украины. Администрация президента США Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ, писала в этот же день газета Politico. При этом газета Financial Times сообщала 20 апреля, что главный страх президента Украины Владимира Зеленского — провал контрнаступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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