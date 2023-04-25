Марочко сообщил о концентрации сил ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют силы и средства на краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил 25 апреля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На данный момент у противника есть всё необходимое для контрнаступления на узких участках местности», — сообщил Марочко в разговоре с «РИА Новости».

При этом он полагает, что ВСУ пока не решаются на контрнаступление из-за активной работы российской авиации и артиллерии на данном направлении.

Вместе с тем накануне газета Politico писала, что администрация президента США Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ.

Кроме того, 20 апреля газета Financial Times писала, что главный страх президента Украины Владимира Зеленского — провал контрнаступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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