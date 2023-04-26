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СМИ сообщили о тайной передаче Словенией 20 бронемашин Valuk Украине

Словения в условиях полной секретности поставила Киеву 20 бронемашин Valuk
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Army Europe Images
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Словения в условиях полной секретности транспортировала 20 бронемашин Valuk на Украину. Об этом 26 апреля со ссылкой на источники сообщил портал 24ur.

Отмечается, что словенские Valuk вооружены 40-миллиметровыми автоматическими гранатометами или 12,7-миллиметровыми пулеметами. На протяжении 24 лет, указывает портал, 85 штук этих бронемашин находились в словенской армии. Машины предназначены для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и пехотного оружия.

Между тем портал не получил официального подтверждения информации по поводу передачи машин Киеву. Однако, по имеющейся информации, операция по подготовке к транспортировке занимала несколько месяцев, поскольку технику необходимо было обслужить.

Запас хода Valuk довольно большой, около 600 км по дороге и от 200 до 300 км по бездорожью, добавили в материале. Как предполагается, эти бронемашины будут использованы в ходе анонсированного украинского контрнаступления.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 апреля заявил, что ВСУ будут готовы начать наступление, когда получат оружие. Он заметил, что хотел бы, чтобы союзники были более усердны в вопросах поставок вооружений.

Ранее, 20 апреля, сообщалось о намерении министра обороны Словении Марьяна Шареца подписать проектное соглашение, по которому страна присоединится к совместной с ЕС закупке боеприпасов для Украины. Уточнялось, что такое соглашение с Европейским оборонным агентством (EDA) предполагает участие Любляны в закупке артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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