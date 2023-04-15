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Заветные материалы: утечка Пентагона, скандал далай-ламы, мобилизация в Африке

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Почему у Москвы есть основания не доверять утекшим документам Пентагона, за что пришлось извиняться далай-ламе, из-за чего президент Венесуэлы послал американского дипломата к черту — «Известия» собрали для вас новости этой недели, на которые стоит обратить внимание.

Утекло — не остановишь

О масштабной утечке секретных документов Пентагона стало известно в конце прошлой недели. На опубликованные на различных площадках (Twitter, Discord, Telegram, 4chan) фотографии документов журналисты обратили внимание в начале апреля. Утверждается, что речь идет о более чем сотние листов с секретной информацией. В них говорится о положении дел на Украине, а также в ряде других стран — Китае, Иране, Южной Корее, Израиле и других государствах.

В частности, из попавших в Сеть документов следует, что главная проблема ВСУ сейчас состоит в плачевном положении в сфере ПВО. По состоянию на начало марта у Киева заканчиваются боеприпасы для противовоздушной обороны. 90% украинской системы ПВО состоит из систем советского производства — преимущественно С-300 и «Бук». По этим данным, боеприпасы к данному типу вооружения у Украины закончатся уже в апреле, после чего Россия может завладеть господством в воздухе. Такое положение дел ставит под сомнение успех украинского контрнаступления.

Министр обороны США Ллойд Остин приветствует премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Пентагоне в Арлингтоне, штат Вирджиния, США, 12 апреля 2023 года.

Министр обороны США Ллойд Остин и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль у Пентагона в США, 12 апреля 2023 года

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Если верить документам, испытывает Украина и острый дефицит боеприпасов для западной артиллерии.

США до сих пор не подтвердили и не опровергли подлинность документов. По крайней мере, специалисты утверждают, что как минимум эти файлы составлял человек, знакомый с документооборотом в военной сфере США, поскольку в них употребляются специфическая лексика и сокращения. Вместе с тем есть мнение, что по меньшей мере какая-то часть документов оказалась «подправленной», на что указывают разночтения в разных слайдах в количестве погибших с российской и украинской сторон в ходе специальной военной операции.

США проводят расследование в связи с предполагаемой утечкой секретных документов Пентагона. 13 апреля ФБР задержало подозреваемого виновника инцидента — им стал 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшера. Это было преднамеренное преступное деяние — так расценивают действия задержанного в Пентагоне.

В Москве с осторожностью подходят к оценке информации, слитой в интернет: замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил, что США как сторона конфликта могли попытаться ввести в заблуждение российские власти.

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Дело четырнадцати

11 апреля стартовал первый из 14 судебных процессов против латвийских журналистов, сотрудничавших с медиагруппой «Россия сегодня». Первым на скамье подсудимых в Рижском суде оказался Владимир Дорофеев. Его, как и других его коллег, обвиняют в нарушении санкционного режима.

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский во время одиночного пикета против притеснений журналистов в Латвии у Дома приемов МИД на Спиридоновке. Пикет проходит перед встречей

Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский во время одиночного пикета против притеснений журналистов в Латвии у дома приемов МИДа на Спиридоновке, 5 февраля 2021 года

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

По версии латвийского правосудия, русскоязычные журналисты совершили преступление, предусмотренное статьей 84 Уголовного кодекса Латвии — нарушение санкций Евросоюза. За это подсудимым грозит до четырех лет лишения свободы.

Само разбирательство тянется с 2020 года — тогда были задержаны журналисты, однако позже их отпустили под залог. Им вменяется факт нарушения санкционного режима ЕС из-за их публикаций на порталах «России сегодня». Обвинение полагает, что журналисты не должны были сотрудничать с российской медиагруппой, поскольку ее гендиректор Дмитрий Киселев с 2014 года входит в санкционные списки Евросоюза. Сам же холдинг «Россия сегодня» попал под санкции лишь в феврале 2023 года — в 10-м пакете антироссийских ограничений.

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Сам Дорофеев настаивает, что его преследуют по политическим мотивам — «за то, что помогали российскому государственному СМИ достучаться до латвийского читателя».

К черту дипломатию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем обращении на марше в поддержку борьбы с коррупцией 13 апреля не стал подбирать слова в отношении представителя Госдепа, который пригрозил Каракасу ужесточением санкционного режима, если лидер латиноамериканской республики не будет поддерживать диалог с оппозицией. До этого издание Europa Press со ссылкой на представителя Госдепа сообщило о планах Вашингтона скорректировать ограничения в отношении Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе, 13 апреля 2023 года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе, 13 апреля 2023 года

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

О каком именно американском дипломате идет речь, неизвестно, но Мадуро буквально послал его к черту.

— Представитель гринго выступил с угрозами в адрес Венесуэлы. Он сказал, что если Венесуэла не продвинется в политическом диалоге с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы (организационная структура венесуэльской оппозиции. — «Известия»), они примут ответные меры и наложат санкции против нашей страны. Я говорю представителю гринго: «Иди к черту!» — заявил Мадуро.

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В настоящий момент дипломатических отношений между США и Венесуэлой нет. США разорвали связи с Каракасом и закрыли свое посольство в 2019 году. По версии американцев, Мадуро организовал фальсификацию выборов. После подсчета голосов в Венесуэле начались массовые протесты, в результате которых Вашингтон и ряд его союзников стали считать президентом республики лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Мобилизация по-африкански

В Буркина-Фасо объявлена всеобщая мобилизация для борьбы с террористами, которые контролируют 40% территории западноафриканского государства.

— Ввиду ситуации в сфере безопасности, с которой столкнулась Буркина-Фасо, спасение нации зависит от национального пробуждения всех дочерей и сыновей во имя нахождения решения, — заявил министр обороны Кассум Кулибали.

военные буркина-фасо
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dracorius White

В заявлении президента республики Ибрагима Траоре указано, что целью указа о всеобщей мобилизации станет «создание правовой основы для всех мер, которые необходимо принять для урегулирования ситуации в Буркина-Фасо».

Ситуация в африканской стране далека от стабильной. Только за 2022 год здесь произошло два военных переворота. Действующий глава государства Траоре в конце сентября прошлого года вместе с группой военных сверг подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, который, в свою очередь, захватил власть в январе того же года.

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Буркина-Фасо — одно из беднейших государств на западе Африки. Там проживают 22 млн человек, ВВП в пересчете на душу населения составляет $988,3. Часть территории государства (до 40%) контролируют боевики «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе организации запрещены в России).

Языком далай-ламы

Далай-лама XIV на этой неделе оказался в центре скандала: в Сети завирусилось видео, на котором он общался с мальчиком в довольно одиозной манере — сначала он попросил ребенка поцеловать его в щеку, после поцеловал мальчика в губы, а после и вовсе высунул язык и предложил малолетнему «пососать» его.

Сам инцидент произошел 28 февраля в городе Дхарамсала на церемонии, посвященной окончанию обучения детей по программе индийского благотворительного фонда M3M Foundation, однако известно о нем стало только сейчас. Пользователи Сети сочли поведение далай-ламы неуместным.

Далай лама с мальчиком
Фото: NDTV

В итоге ему пришлось извиниться за свои действия.

«Его Святейшество хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также его многочисленными друзьями по всему миру за ущерб, который могли нанести его слова. Его Святейшество часто в невинной и игривой манере дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Но сожалеет об инциденте», — написано в официальном аккаунте далай-ламы.

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Далай-лама XIV, который родился в 1935 году, пост духовного лидера занимает с 1940 года. До 2011 года Лхамо Дхондруб (его имя при рождении) возглавлял правительство Тибета в изгнании. В 1959 году он бежал из Тибета после подавления китайскими военными восстания в Лхасе. В настоящий момент проживает в Дхарамсале. В 1989 году получил Нобелевскую премию мира за предложение политической программы «Зона мира», сводящейся к созданию «полностью демилитаризованной зоны ненасилия» в Тибете и дальнейшему расширению этой зоны на всю планету.

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