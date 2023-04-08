Дело в Шьяппе: несвоевременные съемки и лингвистический передел

С какой целью и для кого оголилась французская госчиновница, какие слова посчитали унижающими итальянский язык и почему водные процедуры англичан станут вскоре тоскливее. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Обнаженка не вовремя

Одна из заметных фигур французского кабинета министров — госсекретарь премьера по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа — стала героиней обложки журнала Playboy . Номер увидит свет только 8 апреля, но уже попавшее в сеть заглавное фото тут же вызвало шквал обсуждений и осуждений.

Оговоримся сразу: 40-летняя экс-министр по делам гендерного равенства обошлась без обнаженки, хотя и предстала в довольно фривольном наряде (но уж таковы законы жанра эротических журналов). Пышногрудую француженку запечатлели в белом боди. Но главным смыслом сотрудничества с Playboy для нее, очевидно, стала возможность рассказать о правах женщин , положении ЛГБТ-сообщества и проблеме абортов. Интервью на эти темы заняло — вперемешку со снимками — 12 страниц.

Фото: Playboy

Оппозиционный крайне левый политик Жан-Люк Меланшон счел коллаборацию члена правительства с мужским журналом знаком того, что Франция всё дальше «сходит с рельсов» . Накинулась на Шьяппу и премьер Элизабет Борн. Она заявила, что позирование для Playboy стало крайне несвоевременным с учетом той ситуации, в которой находится Франция — страну, как известно, раздирают протесты против пенсионной реформы .

Впрочем, Марлен отчасти поддержала власти своим появлением в журнале — на ее груди нарисованы (или вытатуированы?) цифры 49.3 , отсылающие к статье французской конституции, с помощью которой правительство продавило реформу в обход парламента.

Нападки, впрочем, не сильно тронули героиню шумихи. «Защита права женщин на контроль над своим телом — это везде и всегда. Во Франции женщины свободны. При всем должном уважении к клеветникам и лицемерам», — парировала Шьяппа всем критикам в соцсети.

Italiano vero

Правительство Италии представило на днях новый законопроект, который вводит штрафы до €100 тыс. за использование иностранных слов в официальной коммуникации . В общем-то, с точки зрения властей, все иностранные словечки нехороши, но англицизмы в особенности. В проекте даже прописано, что охватившая Италию англомания «унижает» итальянский язык и использование английских слов неуместно особенно сейчас, когда Великобритания уже даже не член Евросоюза .

Согласно подсчетам, с 2000 года использование английских слов в итальянском профессиональном общении выросло на 773%, и сейчас среди примерно 800 тыс. слов в типичном итальянском словаре насчитывается порядка 9 тыс. англицизмов, то есть 1,1% от общего числа.

Фото: AP/Alexander Zemlianichenko

Лингвистическая затея правого правительства мигом родила в среде журналистов и историков ассоциации с временами Бенито Муссолини . В 1923 году итальянский диктатор принял закон, который вводил огромный налог на тех, кто использует в коммерческих вывесках так называемые barbarismi, или иностранные слова. Со временем запрет стал еще более суровым: разговоры на иностранных языках, особенно на английском и французском, стали в Италии сродни госизмене, и с 1940 года за использование иностранных слов даже могли посадить на полгода. Именно тогда, к слову, в Италии придумали слова tramezzino и cornetto — собственные аналоги гамбургера и круассана .

На китайский лад

Любовью к переименованиям на свой лад отметился на нынешней неделе и Китай. Пекин опубликовал список новых названий для 11 населенных пунктов в индийском штате Аруначал-Прадеш , большую часть территории которого китайцы считают своей. И, к слову, именуют ее исключительно южной частью Тибета. Изменение названий предпринято «полностью в рамках суверенитета Китая», отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Разумеется, индийская сторона с этим тут же поспорила. «Аруначал-Прадеш есть, был и всегда будет неотъемлемой частью Индии. Попытки присвоить вымышленные имена не изменят этой реальности» , — отреагировал на китайскую инициативу официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи.

Территориальный спор КНР и Индии остается главной двусторонней проблемой многие десятилетия и уже не раз перетекал из войны слов к вооруженным стычкам. При этом индийские территории, оспариваемые Китаем, далеко не единственные, которым Пекин дал свои, китайские, названия.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Zhong Qiuyan

К примеру, архипелаг Сенкаку, которым в настоящее время фактически владеет Япония, китайцы именуют Дяоюйдао. Спорные Парасельские острова и острова Спратли в Южно-Китайском море, контролируемые Пекином, называются не иначе, как острова Сиша и Наньша, а риф Скарборо в китайской версии значится в качестве Хуанъяня.

Даже российский Владивосток, отошедший к России по Пекинскому договору 1860 года в разгар Второй опиумной войны, китайская блогосфера то и дело именует исконным названием Хайшэньвэй, что означает «бухта трепанга». Впрочем, официально КНР на этот город и его переименование никоим образом не претендует.

Встали-побежали

В большинстве японских ресторанов, где подают рамен, всегда существовало негласное правило: есть надо быстро . Хаката-рамен — разновидность этой лапши из одноименной префектуры на западе Японии — и вовсе «еда, созданная для нетерпеливых людей». Ширина этого изделия всего 1 мм, и, если не начать поедать ее сразу, лапша, подаваемая в бульоне, начинает моментально развариваться, теряя внешний вид и отчасти вкус.

Однако, как давно приметил хозяин одной японской лапшичной Кота Кай, многие клиенты в его заведении слишком долго раскачивались, прежде чем приступить к еде . А всё потому, что чересчур увлекались просмотром видеороликов или другого контента на своих телефонах. И на днях он решил запретить использование мобильных в своем заведении. Впрочем, сделал это максимально деликатно: вместо запретительной вывески на входе, он начал подходить к каждому клиенту с телефоном в руках и объяснять, почему отныне устройство надо убрать .

Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA

И хотя мотивация господина Кая была отнюдь не материальной, запрет на сотовые, из-за которого посетители теперь точно будут быстрее покидать заведение сытыми, наверняка увеличит число клиентов. В часы пик ждать посадки в 33-местную лапшичную нередко были вынуждены десятки человек.

Схожую акцию, кстати, как-то устраивала и компания McDonald's в Сингапуре . В 2017 году во всех заведениях сети фастфуда были установлены шкафчики для смартфонов, куда клиентам предлагали убирать свои телефоны, чтобы во время еды общаться с детьми, а не пялиться в экран.

Экономика должна быть экономной

Словосочетание «туалетная реформа» вошло в обиход преимущественно благодаря масштабным мерам по строительству общественных туалетов властями Китая (которые преуспели в ней) и одноименной инициативе в Индии (где реформа, скажем честно, провалилась). На этой неделе СМИ сообщили о готовящейся туалетной реформе в Великобритании . Впрочем, там в отличии от Азии проблема оказалась не в недостаточности унитазов на душу населения, а в неэкономном использовании воды для смыва.

По данным проекта Waterwise, от 5 до 8% британских туалетов протекают, что приводит к потере 88 млн галлонов воды в день . Причем большинство протечек приходится на модели с двойным смывом, которые, по иронии, были разработаны для экономии воды.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

На этой неделе британское правительство предложило запретить модели водозатратной сантехники, к которым отнесли унитазы с двойным смывом, душевые кабины с излишне сильным напором (в которых расходуется порой до 15 л воды в минуту) и некоторые виды кранов.

В общем, в Лондоне нацелены сократить личное потребление воды на 20% за последующие 15 лет, чтобы к 2038 году каждый житель потреблял ежедневно не более 122 л, а к середине века вышел на максимальный расход в 110 л в день .

Решение было объявлено вслед за предупреждением от Агентства по охране окружающей среды, что через два десятилетия некоторые части Англии могут остаться без воды из-за последствий изменения климата и протечек в сантехнике.