Кто за новенького: оппозиция Венесуэлы ищет замену Гуайдо

29 декабря оппозиция в Венесуэле окончательно упразднит временное правительство во главе с Хуаном Гуайдо . С соответствующим призывом уже выступили 72 политика. Самопровозглашенный лидер не оправдал их надежд. Теперь венесуэльская оппозиция ищет нового лидера, который поможет им победить нынешнего главу государства Николаса Мадуро на выборах в 2024 году . Однако, как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, пока очевидный претендент на эту роль не прослеживается.

Две ассамблеи

Оппозиционные политики Венесуэлы, которые в 2019 году признали легитимным президентом страны Хуана Гуайдо, проголосовали за ликвидацию самопровозглашенного правительства . В поддержку соответствующего законопроекта 22 декабря высказались 72 оппозиционных депутата (24 выступили против, девять воздержались). Окончательное принятие решения ожидается 29 декабря.

Двоевластие в Венесуэле сформировалось после президентских выборов в 2019-м . В январе вскоре после приведения к присяге президента Николаса Мадуро начались выступления против него. На этом фоне глава парламента (Национальной ассамблеи) Хуан Гуайдо заявил, что конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство государств ЕС. Россия, а также, например, Китай, Турция и Куба изначально считали легитимным лидером только Николаса Мадуро . В августе того же года Хуан Гуайдо объявил о создании собственного правительства в стране. Двоевластие укрепилось в 2020 году, когда оппозиция, включая Хуана Гуайдо, бойкотировала парламентские выборы. Таким образом, в стране появились не только два президента и правительства, но и, по сути, два парламента.

Кто за новенького Акции протеста в Каракасе Фото: Global Look Press/Jimmy Villalta

Однако постепенно рейтинг самопровозглашенного президента Венесуэлы как внутри страны, так и на международной арене стал падать . Официальный Каракас, в свою очередь, проявил прагматизм и вовсе сделал шаг навстречу оппозиции, согласившись начать с ней переговоры. В 2021 году оппозиционные партии были даже допущены до региональных и местных выборов . При этом оппозицию в Венесуэле представляют, прежде всего, четыре партии — «Народная воля» (VP), «Справедливость прежде всего» (PJ), «Демократическое действие» (AD) и «Новое время» (UNT). Сейчас за упразднение временного правительства выступают все, кроме VP, к которой как раз принадлежит Хуан Гуайдо. «Известиям» направили запрос в оппозиционные партии с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

Тем не менее упомянутый законопроект не предполагает упразднение оппозиционной Национальной ассамблеи . Но если раньше противники Николаса Мадуро пытались удержать двоевластие, то теперь их основная цель — заручиться максимально возможной поддержкой избирателей перед президентскими выборами , которые состоятся в 2024 году.

Новое лицо

Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, венесуэльская оппозиция, прежде всего, должна представить нового лидера , который сможет противостоять Николасу Мадуро и оправдает надежды в отличие от Хуана Гуайдо.

— Решение оппозиции упразднить временное правительство — признание объективного положения вещей. Хуан Гуайдо перестал играть первую роль в венесуэльской оппозиции . Отказавшись от участия в парламентских выборах в 2020 году, он потерял должность председателя Национальной ассамблеи и юридические основания претендовать на роль временного президента. Кроме того, ослабла его международная поддержка , — заявил «Известиям» заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

Кто за новенького Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

По его словам, сейчас рейтинг Хуана Гуайдо упал с 70% до 10–12%, а среди местных оппозиционеров он занимает лишь пятое-шестое место.



— Пока новое лицо оппозиции не проглядывается . Вероятно, оно появится как раз в ходе избирательной кампании перед выборами в 2024 году, к которым противники Николаса Мадуро готовятся, — считает Дмитрий Розенталь.



При этом он допускает, что новый лидер венесуэльской оппозиции может появиться после проведения внутренних праймериз . Эксперт напомнил, что таким образом в начале 2012-го выбрали единого кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса (член партии «Справедливость прежде всего»). Тогда он боролся с Уго Чавесом, а уже в 2013 году — с Николасом Мадуро.

К слову, именно Энрике Каприлес потребовал роспуска временного правительства, возглавляемого Гуайдо . Причем он обвинил самопровозглашенного лидера в попытке удержаться у власти шантажом. Хуан Гуайдо утверждает, что существование его временного правительства — это залог ослабления американских санкций. Впрочем, еще в конце ноября минфин США разрешил американской компании Chevron Corporation возобновить добычу нефти в Венесуэле.

Справка «Известий» Каракас находится под нефтяными санкциями Вашингтона с 2019 года. Не признав законным президентом республики Николаса Мадуро, Соединенные Штаты отказались покупать у Каракаса нефть. Американским финансовым организациям также запретили обрабатывать платежи в долларах за венесуэльскую нефть, приобретенную третьими странами.

Венесуэльский политолог Владимир Адрианза отметил в разговоре с «Известиям», что Гуайдо был лишь экспериментом США по дестабилизации ситуации в Венесуэле. Однако ему не удалось быть убедительным ни для электората, ни для международного сообщества , уверен эксперт.

Политолог и исследователь Венесуэльского центра мониторинга при Университете Росарио Ронал Родригес сказал «Известиям», что сейчас оппозиция Венесуэлы пытается набраться сил, поскольку пока представить яркого лидера она не может.

Кто за новенького Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо Фото: REUTERS/Gaby Oraa

— В партии «Справедливость прежде всего» фигура Энрике Каприлеса продолжает оставаться ключевой . Причем он один из немногих обладает поддержкой в оппозиционной коалиции в целом и потому сможет тягаться с правящими силами. В то же время со счетов не стоит сбрасывать и сопредседателя этой партии Хулио Борхеса, который вынужден прятаться за границей из-за того, что власти обвинили его в покушении на Мадуро . Как «жертва режима» он тоже может набрать очки, — отмечает политолог.

Однако Владимир Адрианза предполагает, что оппозиция пока не договорилась о распределении власти и потому не может представить четкий план избирателям.