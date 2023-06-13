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В США потребовали проверить цены на поставляемое Украине оружие

Сенатор США Рубио потребовал проверить цены на поставляемое Украине вооружение
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
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Американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить, не завышаются ли цены на оружие, поставляемое Киеву в рамках военной помощи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 12 июня, на официальном сайте политика.

Рубио сослался на информацию о том, как в прошлом месяце минобороны США ошибочно завысило стоимость поставленной на Украину американской техники на $3 млрд. Он выразил обеспокоенность, что ведомство намеренно завышало цены.

«Это означает, что американскому налогоплательщику будет дороже заменить отсутствующую технику, необходимую для защиты самих США и интересов граждан», — объяснил политик.

По его мнению, управление правительственной отчетности должно провести оценку американского оборудования, предоставленного Украине, и сопоставить с оценкой аналогичной техники других стран.

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О завышении стоимости американской военной техники почти на $3 млрд стало известно 18 мая. На следующий день представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это случилось из-за путаницы, так как во время оценки в некоторых случаях использовалось понятие «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость».

9 июня США объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд. Он будет включать в себя ПВО и боеприпасы.

За день до этого американский президент Джо Байден заявил, что коллективный Запад сделал всё возможное для подготовки контрнаступления Украины. Он отметил, что США будут оказывать финансовую помощь Киеву, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле 2022 года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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