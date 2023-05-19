Стоимость отправленной из США военной техники Киеву завысили из-за путаницы

Стоимость военной техники, отправленной США на Украину, оказалась ошибочно завышенной на $3 млрд из-за несоответствия в категориях оценки. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«В ходе нашего регулярного процесса контроля за отправленной помощью министерство обнаружило несоответствия в оценке. В некоторых случаях использовалось понятие «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость», что привело к завышению стоимости оборудования, полученного из запасов США», — объяснила Сингх в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, завышение оценки никак не повлияет на военную помощь США Украине или возможность поставлять оборудование в будущем.

Ранее в этот день стало известно, что минобороны США ошибочно завысило стоимость поставленной на Украину американской техники приблизительно на $3 млрд. По заявлению ведомства, теперь оно может осуществить дополнительные поставки.

26 апреля на Украине пожаловались на отсутствие обещанной техники от НАТО. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул, что техники должно быть намного больше. Так он ответил на заявление верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о получении Украиной более 98% вооружения из США и стран-союзников.

23 февраля командующая сухопутными войсками американских вооруженных сил Кристин Вормут предрекла, что для доставки танков M1 Abrams на Украину потребуется больше года. Она указала на различные методы производства танков — от создания их с нуля до использования американских запасов, многие из которых являются отремонтированными старыми танками.

Запад усилил военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.