Шоковая разморозка: почему США вряд ли отдадут Киеву активы РФ

США вряд ли станут передавать Киеву замороженные российские активы, оставив их на свои нужды , считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их оценке, в чистом виде не более 10% средств попадет конкретно на Украину . Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США выступил за передачу части замороженных активов ЦБ РФ и других суверенных активов России на нужды Киева. Чтобы принять итоговое решение, требуются полное одобрение парламента и подпись президента США Джо Байдена — на это могут потребоваться месяцы. На что могут пойти средства от российских активов и какой будет реакция России — в материале «Известий» .

Угроза конфискации

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США на заседании 7 ноября практически единогласно поддержал законопроект о передаче части замороженных активов Центрального банка и других суверенных активов России на нужды Украины . За — 40 голосов, двое высказались против.

Точная сумма замороженных на территории США российских активов неизвестна. В июле 2023 года заместитель генпрокурора Лиза Монако сообщила о $500 млн, конфискованных у российских бизнесменов и лиц, обходивших санкции. Кроме этих денег, в США находятся также активы Центробанка. В целом, по последним данным, западные страны заморозили российские активы на сумму $280 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В случае если закон будет принят, все права собственности и доход от конфискованных российских активов могут перейти в распоряжение правительства США . Деньги попадут в фонд помощи Украине. По закону госсекретарь Энтони Блинкен будет наделен полномочиями предоставлять дополнительную помощь Киеву уже из замороженных российских средств . Как заявил на заседании комитета член палаты представителей Майкл Маккол, Москва, а не американские налогоплательщики должны финансировать Киев.

Однако до официального принятия закона придется еще пройти долгий путь . После одобрения комитетом по иностранным делам палаты представителей законопроект перейдет на рассмотрение уже полного состава палаты (дата слушания пока не определена), затем его должен будет одобрить сенат. Финальной инстанцией станет президент США. Джо Байден может как поставить свою подпись на законопроекте, так и наложить на него свое вето. В случае если в силу вступит закон о передаче замороженных российских активов Киеву, в течение первых 180 дней госсекретарю совместно с Агентством США по международному развитию предстоит представить перед отраслевыми комитетами конгресса оценку наиболее насущных проблем Украины.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, в чистом виде деньги Украине передаваться не будут. Вместо этого их направят на погашение долгов, которых у Украины перед США уже немало . Есть также вариант поставки боевой техники, но в любом случае деньги уйдут в американскую экономику .

Лишь 10% средств могут реально поступить на Украину, полагает эксперт. Пойдут они, скорее всего, на зарплаты военнослужащих или на поддержку социального сектора.

А есть ли деньги?

Одновременно с новостями из США страны G7 выпустили совместное заявление министров иностранных дел по итогам двухдневной встречи в Токио. Страны «большой семерки» отказываются возвращать России заблокированные в других странах активы без компенсации Украине .

Тем временем, по словам Владимира Васильева, главного научного сотрудника Института США и Канады, как таковых российских активов в США уже нет, а созданием такого рода законопроектов США стараются избежать потенциальных разговоров о возвращении средств России .

Фото: Global Look Press/Boris Roessler

— Никаких финансовых средств, которые были заморожены в США, нет. Они все разворованы и пущены на другие цели, связанные с общеэкономическим положением Соединенных Штатов Америки . США ни при каких условиях на передачу этих активов России не пойдут. Это сегодня не в интересах Вашингтона и противоречит его политике, — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконными действия Запада , заявив, что они противоречат правилам и будут оспариваться Россией. « Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется. Разумеется, мы будем прорабатывать ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам », — сказал он.