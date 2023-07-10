Сберегательный просчет: Британия вряд ли сможет конфисковать российские активы

Великобритания вряд ли сможет конфисковать около £26 млрд замороженных активов РФ в пользу Украины, сообщили «Известиям» в палате лордов. Тем не менее Лондон рассматривает подобные шаги, как и Евросоюз, а также в целом работает над новыми антироссийскими санкциями. Москва может столкнуться с конфискацией, если попадет в черный список FATF, на что участники организации пока не решаются, рассказали эксперты. Однако в случае, если Соединенное Королевство начнет забирать госактивы, российская сторона ответит зеркально, отметили в Госдуме.

Глубокая заморозка

После начала спецоперации России на Украине Запад взял жесткий курс на введение как можно большего числа санкций против Москвы. Под «раздачу» попали не только отдельные компании, банки и политики РФ, но и государственные активы страны: они оказались заморожены в разных частях западного мира. По информации СМИ, объем заблокированных активов Банка России в странах Евросоюза составил примерно €200 млрд, а если прибавить и государства G7, то все €300 млрд. На Соединенное Королевство приходится около £26 млрд (€30,5 млрд).

Тот факт, что такие суммы остаются замороженными, не дает покоя как ЕС, так и отдельным западным игрокам. Так, в конце июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе обсуждают способы использования этих «запасов» российского ЦБ для восстановления Украины. Эта идея звучала в том числе и на саммите ЕС 29–30 июня, но пока страны не пришли к единому мнению, как это можно сделать.

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«Европейский совет проанализировал проделанную работу, связанную с замороженными активами России. Лидеры решили продолжить работу по этому направлению вместе с Еврокомиссией и главой дипломатии [Жозепом Боррелем]», — сказано в документе, принятом по итогам саммита в Брюсселе.

При этом и.о. постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов в недавнем интервью «Известиям» подчеркнул, что нынешнее законодательство ЕС не подразумевает конфискацию иностранных госактивов. По его словам, подобный шаг может спровоцировать подрыв доверия к международной роли евро.

Впрочем, не только Евросоюз изучает способы использовать замороженные средства РФ. Об этом думают и в Соединенном Королевстве, отколовшемся от ЕС в 2020-м, рассказал член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф.

— Великобритания, вероятно, рассматривает аналогичные меры, но будет крайне сложно разработать их и еще труднее реализовать, если мы верим в верховенство закона, — сказал он «Известиям». — Власти наверняка работают и над новыми санкциями, хотя лучше бы они использовали свои умственные способности, чтобы попытаться добиться прекращения огня.

Соединенное Королевство продолжает курс на ужесточение мер против России. Так, 19 июля стало известно о планах правительства сохранять рестрикции, в том числе держать госактивы замороженными до тех пор, пока Москва не согласится выплатить компенсацию Киеву.

По оценкам международных организаций, в том числе ООН, ЕС и группы Всемирного банка, Украине для восстановления в течение следующих десяти лет необходимо $411 млрд, причем эта сумма постоянно растет.

Варианты и последствия

Основная причина, по которой за прошедшее время западные страны так и не смогли конфисковать замороженные активы РФ, заключается в отсутствии легального механизма для подобных действий, объяснила «Известиям» профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Екатерина Энтина, причем способ должен быть легитимным для бизнеса и политических элит тех стран, в которых он будет применяться.

— Страны Запада занимаются отработкой механизма легализации конфискации российских активов — как государственных, так и частных. Это можно сделать несколькими путями. Один из них — через внесение в черный список FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), на чем Киев настаивал с марта прошлого года. Однако такое решение члены FATF, в том числе Вашингтон и Лондон, на сегодняшний день не приняли, — рассказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

19–23 июня в Париже как раз прошла пленарная сессия FATF, по итогам которой Россия, чье членство в организации было приостановлено в феврале 2023-го, могла попасть в черный список, но этого не произошло.

— Второй вариант, который отрабатывается весь последний год, — это спустить статус России до государства, поддерживающего и спонсирующего терроризм. На мой взгляд, это тот вариант, который будет раскручиваться все больше и на который постараются сделать ставку, — предположила Екатерина Энтина.

В этот контекст, в частности, попадают постоянно звучащие провокационные заявления о том, что РФ якобы намеревается использовать тактическое ядерное оружие. Кроме того, Киев, прибалтийские республики и Польша раскручивают историю, что Москва может спровоцировать взрыв на Запорожской АЭС.

Великобритания в июне 2023 года изменила на уровне национальных документов обоснование и условия снятия санкций: теперь это возможно только после возмещения ущерба Украине. Конкретный механизм их применения еще не выработан, но на практике британцы будут стремиться к созданию такой схемы, при которой «возмещение ущерба» может происходить не только добровольно, но и через изъятие активов , допустила Екатерина Энтина.

— Если общее решение о признании России государством — спонсором терроризма удастся провести под каким-то провокационным предлогом (сегодня есть только резолюции ряда парламентов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, а также самого Европарламента, не имеющие юридически обязывающей силы), то появятся легальные основания, чтобы конфисковывать наши активы, а не только их замораживать, — считает эксперт.

Ответная реакция

В РФ не раз заявляли, что конфискация активов будет расцениваться как воровство, а также требовали разморозить их. В частности, об этом в конце мая говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права», — подчеркнул тогда официальный представитель Кремля.

Но даже если Запад, в том числе Великобритания, сможет добиться конфискации, вряд ли российские активы в конечном итоге дойдут до Украины, считает член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

— Британцы будут делать вид, что крадут российские активы в пользу Украины. В реальности же Киев не получит ничего. Ноль. Все средства будут использованы под предлогом погашения кредитов, помощи беженцам или каким-либо иным распределены между близкими британским правителям компаниям, — заявил он «Известиям». — Их почти наверняка украдут.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Вместе с тем, если такое произойдет, Москва, как предположил парламентарий, ответит зеркально. При этом он отметил, что отношения между странами в настоящее время находятся на таком уровне, что их «по факту нет».

Соединенное Королевство выступает одним из самых ярых приверженцев санкционной политики против России, причем последние рестрикции были приняты в преддверии саммита G7. Так, в мае под британские ограничения попали 86 физических и юридических лиц РФ. Как подчеркнул министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли, санкции призваны «увеличить экономическое давление» на российское руководство в ответ на СВО.

В частности, в рестрикционный список попали «Тинькофф», Росбанк, Металлургический инвестиционный банк, АФК «Система», ДОМ.РФ, «Северсталь», а также золотодобывающая компания «Полюс», Челябинский металлургический завод, и компании, входящие в структуру «Росатома». Кроме того, под запрет попали поставки алюминия, алмазов, меди и никеля.