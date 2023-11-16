Я вас любить не обнищал: Европа думает, как помогать Украине

Внутриполитический ступор в США и отвлеченность мира на ближневосточные события поставили перед европейскими лидерами вопрос о необходимости пересмотра оказываемой Украине помощи. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель констатировал неудачи в достижении поставленных целей: для Киева на поле боя, для Брюсселя — в поставках оружия. Какие возможности остались в распоряжении европейских столиц, разбирались «Известия».

Евросоюз: как заменить США

Выступая на конгрессе партии европейских социалистов, Боррель признал, что на данный момент нет никаких перспектив скорой победы для Киева. Более того, по словам еврокомиссара, для того чтобы Украина все-таки смогла одержать верх в затяжном конфликте, Брюсселю придется приложить еще больше усилий. Ведь на сохранение прежних объемов помощи из-за океана полагаться больше не приходится.

«Европейцы, у которых имеются необходимые средства, должны быть готовы <...> продолжать оказывать поддержку Украине и принять [обязательство] от США, поскольку их поддержка, с существенной вероятностью, будет сокращена», — заявил Боррель.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS/Yves Herman

На данный момент Евросоюз сумел сделать всего один шаг в намеченном направлении, и то его содержание более похоже на элемент психологической поддержки. 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Однако в этой рекомендации тут же следует оговорка: соответствующие дипломатические усилия могут быть предприняты после выполнения Киевом «оставшихся» условий. Таковыми, как сообщается, должны быть усиление борьбы с коррупцией, принятие закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и закрепление гарантий (в том числе в языковой сфере) для национальных меньшинств . С учетом масштабов этих проблем очевидно, что в действительности процесс интеграции Украины в Евросоюз остался стоять на том же месте, на котором был и до объявленных ведомством фон дер Ляйен рекомендаций.

Никаких существенных изменений не наблюдается в процессе увеличения объема ассигнований на закупки оружия. Предпринятая 13 ноября Еврокомиссией еще одна попытка выделения средств в размере €500 млн из европейского фонда помощи была заблокирована Венгрией.

Киев хочет миллион

В то же время Жозеп Боррель был вынужден признать, что заявленная в марте цель за следующий год поставить Украине 1 млн снарядов для проведения контрнаступления нереализуема. По его словам, за 4,5 месяца до истечения срока план выполнен приблизительно на 30%.

Фото: Global Look Press/Capt. Emma Quirk

«Про 1 млн снарядов — мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны ЕС. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», — сказал Боррель.

Причина неудачи, как и предупреждали военные эксперты, заключается в невозможности европейского ВПК производить боеприпасы в таком количестве, чтобы при этом не нанести ущерб обязательствам по контрактам с другими контрагентами и не подорвать обороноспособность государств Евросоюза. Как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС, поставки с армейских складов завершены и теперь «задача стран Евросоюза» — произвести необходимые для ВСУ снаряды в нужном количестве. «Теперь это вопрос производства, это вопрос взаимодействия промышленности и стран-членов. Работа идет, но мы хотим понять сегодня, где мы находимся. Нужно помнить, что европейская военная промышленность много экспортирует, до 40%, то есть это не вопрос недостатка производственных мощностей, это вопрос приоритетов, возможно, нужно переориентировать производство на приоритетное направление, Украину», — сказал он.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус признал, что он с самого начала понимал бесперспективность замысла. «Я не обещал 1 млн снарядов, умышленно не обещал. <…> 1 млн не достичь, нужно исходить из этого», — заявил он в Брюсселе.

Военно-промышленный комплекс Германии находится в процессе продолжающейся трансформации, отмечает научный сотрудник Центра Европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Производство военной техники и вооружения на заводе концерна Rheinmetall в Унтерлюсе, Германия Фото: TASS/HANNIBAL HANSCHKE

— С одной стороны, у немецкого ВПК действительно резко выросли заказы. С другой, он еще далек от нагрузок соответствующих реальных боевых действий. Поэтому заявления Писториуса о существующих границах производственных возможностей фиксируют данность, — отметил собеседник «Известий».

Франция: теперь по американской схеме

Между тем переориентировать направления экспорта крупнейших оборонных концернов Европы, даже в условиях расширения производства, — и тем более директивой из Брюсселя — не получится. В этой связи европейские правительства пытаются заинтересовать ВПК-гигантов американской схемой, в рамках которой закупки Киев будет проводить через специальные фонды, финансируемые этими же правительствами.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью телеканалу LCI, что Париж более не будет безвозмездно поставлять оружие на Украину. Предложенная им конфигурация предполагает оплату услуг французских оружейников из средств, уже предоставленных Киеву. «Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — сказал Лекорню.

Французская самоходная гаубица CAESAR Фото: TASS/TOMS KALNINS

Глава минобороны Франции даже указал конкретные суммы, из которых поставки оружия из Пятой республики могут быть оплачены. По его словам, правительство страны ранее предоставило Киеву военную помощь на сумму €3 млрд и выделило в специальный фонд из бюджета еще €200 млн. Украина, как заявил Лекорню, может использовать эти средства для закупки новых вооружений у французских производителей.

Форс-мажор

«Разобранная» за ненадобностью по окончании холодной войны военная промышленность Европы в ее нынешнем состоянии оказалась совершенно не готова к кризису такого масштаба, как украинский. Ее функционирование было перенаправлено на реализацию двух основных задач: ограниченные военные операции и экспорт. В то же время оружие, оставшееся с 1980-х годов на складах стран бывшего Варшавского договора, за неполные два года конфликта фактически закончилось.

При этом важно понимать, что европейский ВПК — это частный бизнес, и поскольку никто не может сказать, сколько и с какой интенсивностью продолжится конфликт, не до конца ясна потенциальная степень загрузки оборонных предприятий. Это, в свою очередь, оказывает влияние на переговоры между бизнесом и властью , отмечает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова Павел Тимофеев.

— Париж по-прежнему надеется на перелом, который, в свою очередь, повысит интенсивность конфликта. С другой стороны, крупные военные компании заинтересованы в долгосрочных контрактах. Однако никаких гарантий в том, что такая интенсивность будет поддерживаться определенное время, никто дать не может. Поэтому руководство ЕС находится в патовой ситуации. При этом ход событий на фронте, очевидно, не устраивает ни Париж, ни Брюссель, — комментирует эксперт.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Тем временем Эммануэль Макрон предрек Украине «декабрь, в котором всё решится». При этом президент Франции, хотя и считает поддержку Киева долгом своей страны, не исключает, что в начале следующего года «может наступить время для честных и хороших переговоров». Как отмечает Павел Тимофеев, таким образом Макрон пытается балансировать между поддержкой Украины, необходимостью восполнять растраченный военный потенциал и стабильностью оборонного сектора.

— Франция, в отличие от Германии и стран Восточной Европы, не хранила избыток оружия, образовавшийся со времен холодной войны. То, что было лишнее, было за прошедшие годы разобрано или продано. А между тем Париж отдал Украине очень много и в итоге сегодня стоит перед необходимостью возвращать себе обороноспособность. При этом до последнего момента Франция занимала серьезную долю международного рынка вооружений, поставляя его по всему миру, и экспортные мощности не должны быть утеряны. Макрон видит эту ситуацию и пытается сохранить баланс, — резюмирует эксперт.

Германия: предел текущих возможностей

Пока во Франции пытаются посредством Украины рефинансировать свою оборонную промышленность, в Германии заявляют об увеличении прямой и безвозмездной помощи Киеву. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о намерении в два раза увеличить объем военной поддержки Украины в бюджете на 2024 год: с €4 млрд до €8 млрд. Большая часть из этих денег также уйдет на закупки вооружений у национальных производителей. Примечательно, что за счет этих средств правительство планирует вернуть военные расходы до целевых значений НАТО — 2,1%. Таким образом, даже несмотря на развитие ближневосточного кризиса, поддержка действительно может быть усилена, но в границах текущих возможностей.

Фото: Global Look Press/Mauricio Campino

Как считает Артем Соколов, с точки зрения заявлений первых лиц правящей коалиции ничего в плане поддержки Украины не поменялось, хотя в силу известных исторических причин палестино-израильский конфликт и изменил фокус внимания. В этом отношении «светофорной» коалиции (названа так в соответствии с цветами партий, в нее входящих: «СДПГ», «Свободные демократы» и «Зеленые») противостоят и справа, и слева, однако пока это сопротивление не оказывает серьезного влияния на внешнюю политику ФРГ.

— Если же мы говорим об оппозиции, то и «Левые», и партия Вагенкнехт, и «АдГ» выступают за активизацию переговорного процесса, а не поставок оружия. Впрочем, пока нигде, кроме СМИ, они эту точку зрения не транслируют, поэтому власти не особенно принимают ее во внимание, — подчеркивает эксперт.