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Британский военный указал на опустошение запасов оружия Запада

Британский военный: все партнеры Киева, кроме США, уже отдали всё свое вооружение
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Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
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Бывший британский офицер Глен Грант 25 ноября заявил, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения.

«Все страны, кроме Соединенных Штатов, уже отдали всё, что могли. Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и всё еще ожидает поступления нового», — сказал он в интервью журналистам украинского телеканала «Эспрессо».

Как отметил Грант, США всё еще обладают серьезными запасами вооружения, однако по определенным причинам не спешат передавать его Киеву. По мнению военного, это может быть связано с подготовкой к войне с Китаем.

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И за чей счет объединение пытается увеличить военную помощь Киеву

Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что из-за конфликта на Украине военные запасы США истощены.

18 ноября лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные страны должны прекратить бессмысленную поставку оружия Киеву и финансовую поддержку его.

Агентство Bloomberg 10 ноября поделилось информацией о том, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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