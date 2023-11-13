Группа странных: в какой момент ЕС начнет экономить на Украине

Евросоюз сохранит военную поддержку Украины до тех пор, пока в ЕС не появится крупная группа стран, выступающая за снижение помощи Киеву , уверены опрошенные «Известиями» эксперты. На сегодня от такой поддержки отказались Венгрия и Словакия, однако в будущем число подобных стран может возрасти. Варианты дальнейшей помощи Украине стали одной из тем заседания глав МИД стран Евросоюза, которое прошло 13 ноября в Брюсселе . Ранее сообщалось, что объединение, вероятно, не сможет выполнить обязательства по поставкам ВСУ миллиона артиллерийских боеприпасов. При этом ожидается, что в 2024 году ФРГ удвоит объем военной поддержки до €8 млрд. О дальнейших перспективах отправки западных вооружений на Украину и судьбе экономической помощи Киеву — в материале «Известий» .

Обещания ЕС Украине

Хотя тема войны ХАМАС и Израиля не уходит из заголовков мировых СМИ и активно обсуждается на Западе, в Европе обращаются и к украинской проблеме . На днях журнал The Economist, в конце октября выпустивший резонансное интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, где он признал, что украинская армия не в состоянии совершить прорыв на линии соприкосновения, снова написал о тупике на поле боя. Журналисты отметили, что контрнаступление, начатое 4 июня, не привело к долгосрочным успехам Украины.

На этом фоне 13 ноября в Брюсселе стартовало очередное заседание глав МИД стран Евросоюза . Одной из наиболее важных тем стала военная и финансовая помощь Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что европейские инструкторы продолжают тренировать украинских военных. А также заявил: уровень военной поддержки Киева со стороны ЕС оценивается в €27 млрд. «Это самая высокая цифра, когда-либо достигнутая» , — отметил он.

Министры иностранных дел Евросоюза Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, объявила, что ФРГ не только не сократит уровень военной поддержки Украины, но и планирует ее увеличивать . Она заверила, что Берлин продолжит помогать Киеву, несмотря на вспыхнувшие во всем мире кризисы. «На следующий год наша помощь будет значительно расширена», — уточнила Бербок.

К слову, в преддверии встречи немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии планирует вдвое увеличить военную помощь Украине в 2024 году : с запланированных €4 млрд до €8 млрд. Член комитета по обороне парламента Ян Нольте («Альтернатива для Германии») полагает, что бундестаг, скорее всего, поддержит предложение правящей коалиции.

— Если правительство действительно сделает это, оно в любом случае будет иметь большинство. Но эти средства ничего не изменят на Украине. Только будет еще несколько смертей. И федеральное правительство это тоже знает , — заявил он «Известиям».

С февраля 2022 года Германия передала Киеву вооружений на €4,2 млрд, а общая сумма поддержки составила €24 млрд . Это самые большие показатели среди всех стран ЕС. При этом в конце октября канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Евросоюз изменить приоритеты в своем бюджете, для того чтобы совместить помощь Украине и реализацию иных задач.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS

Активно помогает Украине и Франция, которая, как и Германия, также планирует сохранить военные поставки Украине . Так, министр обороны страны Себастьян Лекорню ранее сообщал, что Париж думает и дальше отправлять Киеву вооружения, в частности самоходные гаубицы Ceasar, средства ПВО, артиллерию и транспорт. При этом глава МИД Франции Катрин Колонна 13 ноября призвала разблокировать восьмой транш военной помощи Евросоюза Киеву и продолжить помогать через Европейский фонд мира. « Я не понимаю продолжающуюся обструкцию со стороны одного государства-члена. Это не обосновано», — заявила она, имея в виду Венгрию .

Еще в мае Будапешт заблокировал выделение средств в размере €500 млн, потребовав от Киева исключить из списка «спонсоров войны» крупный венгерский банк ОТР и гарантировать, что он не будет туда включен в дальнейшем.

Поддержка может снизиться

Венгрия, по сути, заблокировала и долгосрочный план поддержки в размере €20 млрд, рассчитанный на четыре года . Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, однако, подчеркнул, что Киев рассчитывает на средства этого фонда.

В преддверии встречи в Брюсселе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в соцсетях, что Евросоюз должен изменить свой подход, призвав принять в отношении украинской проблемы «план Б». « Мы должны спокойно, невозмутимо, руководствуясь здравым смыслом, подумать о том, где европейские политические решения пошли не так », — констатировал он.

К противникам безудержной поддержки Украины недавно присоединилась Словакия. Новый кабинет министров во главе с Робертом Фицо 13 ноября принял программное заявление, в котором констатируется, что военное решение конфликта на Украине лишь «ведет к огромным человеческим бедам».

Ради сохранения помощи Киеву Еврокомиссия предлагает пересмотреть многолетний бюджет ЕС на 2024–2027 годы и увеличить его более чем на €50 млрд . Однако пока Евросоюзу это предложение не удалось принять . Также издание Bloomberg ранее сообщило, что объединение, вероятно, не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву к марту 2024 года.

Однако, несмотря на нехватку у Евросоюза свободных средств и боеприпасов, он продолжит направлять Украине помощь, в том числе военную, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

— Расчет на то, что помимо запланированных средств, которые, по всей видимости, с трудом будут согласовываться из-за позиции Венгрии, поддержка ЕС будет замещена с помощью отдельных государств-членов . Например, Германия планирует увеличить помощь с €4 млрд до €8 млрд, — заявил «Известиям» Белов.

Кроме того, по оценке эксперта, страны ЕС пока не настроены даже на заморозку конфликта. Евросоюз стоит на стороне Украины и не предпринимает никаких попыток перевести ситуацию в дипломатическое русло, считает он.

— Надо решать другие задачи, есть более насущные внутренние проблемы, но Украина — чисто инструмент геополитики , в котором США и Евросоюз заинтересованы. Их волнует не урегулирование ситуации, а ее обострение. Любые поставки оружия на Украину — это продолжение конфликта, — отметил Белов.

Фото: Global Look Press/Fernando Gutierrez-Juarez

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Евросоюз пытается убедить европейцев в том, что поддержка Киева нужна, несмотря на внутренние и международные проблемы.

— Лидеры большинства стран Евросоюза беспокоятся, что у населения Европы резко начал падать интерес к поддержке Украины. Сейчас все смотрят на более опасный конфликт на Ближнем Востоке. В Европе проживает крупная мусульманская диаспора, выступающая за поддержку Палестины, и поэтому сейчас все заняты внутренними общественными проблемами, — заметил Рар.

По его словам, в европейской прессе всё чаще задаются вопросом, способен ли ЕС заместить США, если в Вашингтоне когда-либо откажутся поддерживать Украину. Несмотря на то что Евросоюзу всё сложнее находить деньги, элиты продолжат это делать — ситуация изменится лишь тогда, когда появится крупный блок стран, препятствующий увеличению помощи Украине, полагает эксперт.

— Если бы в Евросоюзе возникла группа стран, а не отдельно Венгрия или Словакия, которая выступала бы за другую политику, тогда в объединении что-то могло бы измениться , — пояснил политолог.

Тем временем Россия уже не раз подчеркивала, что продолжение военной поддержки Украины со стороны Запада лишь затягивает конфликт.