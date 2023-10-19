Лишай оружия: в ФРГ исключили передачу Киеву Taurus до конца года

Германия не станет направлять Украине свою дальнобойную ракету Taurus вслед за США. Такую точку зрения выразил в разговоре с «Известиями» член комитета бундестага по обороне Ян Нольте. 17 октября США подтвердили передачу Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Россия назвала это грубой ошибкой. По словам Нольте, канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему опасается эскалации украинского конфликта и он не хочет, чтобы немецкое оружие использовалось по целям в Крыму . При этом эксперты отмечают, что, хотя возможная отправка Taurus могла бы стать серьезным вызовом для ВС РФ, российская ПВО быстро научится сбивать Taurus.

Немцы против

17 октября Белый дом официально объявил, что США передали Украине тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км. Вашингтон поставил около 20 ракет, предварительно добившись от Киева обещания не применять их по целям в глубине российской территории , сообщила газета The New York Times.

Таким образом, Германия осталась последней крупной западной страной, не передавшей Украине дальнобойные ракеты. Еще в мае Великобритания заявила об отправке Киеву крылатых ракет Storm Shadow, дальность удара которых составляет 250–300 км. Спустя два месяца к Лондону присоединился Париж: в июле президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал отправку ракет SCALP, которые способны поражать цели на расстоянии до 500 км.

Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus до конца года , заявил «Известиям» член комитета по обороне бундестага Ян Нольте. Политик полагает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет эскалации конфликта.

Крылатая ракета класса «воздух — поверхность» большой дальности Taurus на одной из выставок вооружений в Германии Фото: TASS/IMAGO/Sven Eckelkamp

— Я думаю, это маловероятно. Дальность полета ATACMS примерно 160 км, а Taurus — более 500 км. Никто не хочет, чтобы Украина использовала Taurus против целей, попадание по которым способствовало бы эскалации конфликта. Кроме того, большинство населения Германии против поставок , — заявил Нольте.

Он не исключает, что на решение правительства Германии могло бы повлиять давление со стороны США либо «особенно чрезвычайная ситуация» на Украине. В правящей коалиции ранее допускали, что ФРГ может передать Украине Taurus, если США поставят Киеву ATACMS. В начале октября глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) заявила в интервью газете The New York Times, что, «если американцы дадут зеленый свет на поставку своих ATACMS, тогда поставки возможны».

Впрочем, пока Германия не огласила свою окончательную позицию. 11 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что «в настоящее время решения нет». При этом он добавил, что Берлин ни за что не ослабит военную поддержку Киева. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, отмечал, что для обслуживания Taurus требуются немецкие специалисты, но тогда бы это означало прямое участие Германии в конфликте с Россией. «Участие немецких солдат в каких-либо активностях даже вне территории Украины для нас невозможно», — сказал Шольц . Как писала Bild, Шольц опасается, что Украина будет использовать Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.

Крылатая ракета Taurus в полете Фото: REUTERS

К слову, видные немецкие политики призывают Шольца перейти черту и наконец отважиться на передачу Taurus . На днях депутат бундестага от «Христианского демократического союза» (ХДС) Родерих Кизеветтер назвал решение Шольца одиноким. По его словам, Германия, отказываясь от поставки Taurus, «теряет доверие в Европе и США и раздражает своих партнеров, особенно Великобританию и Францию». Давят на канцлера и его собственные министры: еще в конце августа глава МИДа Анналена Бербок призвала Берлин как можно скорее одобрить поставки ракет.

Однако против такого решения выступает общественность: согласно опросу YouGov, 55% немцев поддерживают отказ властей ФРГ передать Украине Taurus. Известно, что на вооружении бундесвера имеется 600 ракет. В СМИ пишут, что только 150 из них готовы к применению.

МиГом ответим

Германия и без поставок Taurus занимает второе место после США по объемам военной помощи Украине. На прошлой неделе ФРГ объявила о новом пакете помощи, в который вошли средства ПВО Patriot и IRIS-T SLM & SLS стоимостью около €1 млрд , а также три самоходные артиллерийские установки Gepard. В целом с начала СВО военная помощь Германии Украине составила €5,2 млрд. На 2023 год запланированы расходы размером в €5,4 млрд (в 2022 году ФРГ потратила €2 млрд). Это лишь малая часть суммы, которую ФРГ хочет еще потратить на поставки оружия — в июле Берлин пообещал выделить Киеву до 2027 года примерно €17 млрд.

В начале 2023 года ФРГ после долгих колебаний одобрила отправку своих тяжелых танков Leopard. Однако если Германия решится передать Украине Taurus, это станет серьезным вызовом для российских Вооруженных сил , заявил «Известиям» глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

— Taurus — самая сложная и серьезная ракета. Если ее передадут, это будет для нас в определенном смысле вызовом, потому что кроме авиационного носителя у нее есть контейнерный — пусковая установка, которая может быть поставлена на любом автомобиле, а самое главное — на корабле. Также блок ракет может быть выброшен с транспортного самолета, и сразу 12 Taurus могут полететь к цели, — объяснил эксперт.

Крылатые ракеты Taurus под крыльями истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Германии Фото: REUTERS

Одной из целей украинских ВВС мог бы стать Крымский мост, считает Клинцевич. При этом добавил, что Россия быстро научится сбивать Taurus, как недавно научилась ловить и уничтожать британские Storm Shadow.

Между тем в России отреагировали на поставки Украине ракеты ATACMS. Посол РФ в США Анатолий Антонов завил, что Вашингтон продолжает следовать траектории, которая приведет к полному разрыву двусторонних отношений с Россией. При этом в МИДе отметили, что Западу не удастся одолеть РФ на поле боя.

— Жизнь показывает, что поставленные танки и бронемашины горят, гаубицы уничтожаются, ракеты сбиваются. Так будет и впредь. США и их союзникам пора задуматься, что они будут делать, когда вся возможная номенклатура поставляемых вооружений будет исчерпана, а цели — ослабления России и нанесения ей поражения — достичь не удастся, — заявили «Известиям» в департаменте информации и печати МИД России.