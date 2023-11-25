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В США рассказали об отправке почти всех запасов вооружений Украине

Дуглас Макгрегор: США отправили Украине почти все свои запасы вооружения
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Из-за конфликта на Украине военные запасы США истощены. Об этом 24 ноября сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывш. Twitter).

«Мы отправили Украине почти все наши военные запасы, системы вооружения и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много», — заявил Макгрегор.

Он также отметил, что в такой ситуации можно считать, что США уже потерпели поражение в конфликте на Украине.

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Ранее, 24 ноября, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Михалом Щербой попросил его оказать Киеву военную и политическую поддержку.

20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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