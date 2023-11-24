Киев запросил у НАТО военную и политическую помощь

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук 24 ноября в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Михалом Щербой попросил его оказать Киеву военную и политическую поддержку.

Спикер рады заявил, что в ходе переговоров политики уделили особое внимание вопросу военного снабжения Украины.

«Наши насущные потребности — это системы ПВО, ракеты дальнего действия, артиллерия и боевая авиация. А систематическая и своевременная доставка оборонных грузов чрезвычайно важна», — написал Стефанчук по итогам встречи с Щербой в соцсети X (бывш. Twitter).

Он также заявил, что киевскому режиму требуется политическая поддержка в вопросе евроатлантической интеграции.

20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев заявил о том, что США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн. В очередной транш киевскому режиму Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

17 ноября американский лидер Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает помощи Израилю. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.