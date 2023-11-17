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Байден подписал проект закона о финансировании правительства США без помощи Украине

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Об этом 17 ноября сообщили в Белом доме.

«В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал <...> закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимы для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы.

Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства на 45 дней.

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Днем ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

В среду, 15 ноября, телеканал CNN сообщил, что Байден одобрит законопроект о государственном финансировании без предоставления помощи Украине и Израилю, если его примет сенат.

До этого, по данным СМИ от 14 ноября, законопроект был принят палатой представителей при поддержке демократов. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Отмечается, что он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

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