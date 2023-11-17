Украинские СМИ сообщили о намеках США прекратить помощь Киеву

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в ходе визита в Киев, который состоялся в октябре, старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона. Об этом 16 ноября сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«На встречах Пенни [Прицкер] пыталась подводить к мысли <...>, что американской помощи нет. «Что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации?» И это так всех нормально напрягло», ― заявил собеседник «УП».

В статье отмечается, что Прицкер могла неслучайно спрашивать о планах Украины на 2024 год по восстановлению экономики, поскольку в следующем ноябре в США состоятся президентские выборы, что в свою очередь может привести к сокращению или прекращению финансовой поддержки.

Прицкер приезжала в Киев 16 октября. В задачи спецпредставителя входит в том числе совместная работа с правительством Украины и союзниками США, международными финансовыми институтами и частным сектором, а также стимулирование усилий Вашингтона по оказанию помощи в восстановлении страны.

К настоящему времени Вашингтон в различной форме предоставил Киеву помощь на сумму более $111 млрд.

16 ноября сенат США принял план финансирования федерального правительства с целью предотвратить приостановку его работы. Из плана была исключена финансовая помощь Украине и Израилю. Законопроект был поддержан 87 сенаторами, 11 выступили против. Президент США Джо Байден, как ожидается, должен подписать его 17 ноября.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.