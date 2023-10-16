В Киев приехала спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер

В Киев приехала спецпредставитель США по восстановлению украинской экономики Пенни Прицкер. Об этом сообщила американский посол на Украине Бриджит Брин в понедельник, 16 октября.

«Тепло приветствуем прибытие в Киев, спецпредставитель Прицкер!» — написала она в своем аккаунте в Twitter.

В задачи Прицкер входит в том числе совместная работа с правительством Украины и союзниками США, международными финансовыми институтами и частным сектором, а также стимулирование усилий Вашингтона по оказанию помощи в восстановлении страны.

Целью визита является оценка состояния украинской экономики и встреча с политическими и деловыми лидерами.

Прицкер была назначена президентом США Джо Байденом на должность спецпредставителя по Украине 14 сентября, ранее она занимала пост министра торговли в администрации американского экс-президента Барака Обамы.

К настоящему времени Вашингтон в различной форме предоставил Киеву помощь на сумму порядка $111 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.