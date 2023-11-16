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Сенат США согласовал проект бюджета без поддержки Израиля и Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сенат Конгресса США согласовал проект продолжения финансирования работы федерального правительства страны без поддержки Израиля и Украины, который 14 ноября был одобрен Палатой представителей, сообщил 15 ноября CNN.

Как отмечается, за законопроект проголосовало 87 человек, против — 11.

Теперь законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства будет отправлен американскому президенту Джо Байдену, который, как ожидается, подпишет его.

Проект предусматривает продолжение финансирования работы правительственных программ и ведомств, занимающихся вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ продлят до 2 февраля 2024 года.

Данная инициатива не предусматривает выделения финансирования на оказание поддержки Израилю и Украине.

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Проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном 12 ноября. Позднее, 14 ноября, палата представителей США одобрила его и направила в сенат.

До этого, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом был предотвращен шатдаун. При этом американский лидер заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

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