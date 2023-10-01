Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о «недопустимости» прекращения финансирования Украины
Мир
В Ливии раскрыли лицемерие Запада в отношениях с Каддафи
Мир
В США предсказали войну в Германии из-за Украины
Мир
МИД КНДР заявил о нехватке ума у США для противостояния независимым странам
Мир
Десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Мир
Байден поддержал проект продления финансирования правительства США
Мир
Трамп выразил намерение присутствовать на суде по делу о мошенничестве
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования правительства на 45 дней
Общество
Синоптики пообещали москвичам кратковременный дождь 1 октября
Общество
Актер Александр Липов из «Республики ШКИД» умер на 83-м году жизни
Мир
В Германии предрекли спад контрнаступления ВСУ
Мир
В США начали расследование против включившего пожарную тревогу конгрессмена
Мир
Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ
Мир
Сербский режиссер выразил уверенность в скорой отмене запрета на культуру РФ

Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США

0
Фото: Global Look Press/White House
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден 30 сентября подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Соответствующая информация была опубликована на сайте Белого дома.

«В субботу, 30 сентября, президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года <…> и продлевает действие некоторых истекающих полномочий», — говорится в заявлении.

Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства.

Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства
К концу месяца конгресс должен сформировать бюджет на следующий финансовый год

Ранее в этот день сенат одобрил проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, однако он не включает помощь Украине. В него вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Формально у американского лидера было чуть больше трех часов, чтобы не допустить шатдауна в стране.

После этого Байден выразил поддержку принятому конгрессом проекту продления финансирования американского правительства. Однако заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Украины.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который будет предусматривать выделение средств на нужды Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023