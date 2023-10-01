Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США

Президент США Джо Байден 30 сентября подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, в который не входит помощь Украине. Соответствующая информация была опубликована на сайте Белого дома.

«В субботу, 30 сентября, президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года <…> и продлевает действие некоторых истекающих полномочий», — говорится в заявлении.

Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства.

Ранее в этот день сенат одобрил проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, однако он не включает помощь Украине. В него вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Формально у американского лидера было чуть больше трех часов, чтобы не допустить шатдауна в стране.

После этого Байден выразил поддержку принятому конгрессом проекту продления финансирования американского правительства. Однако заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Украины.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который будет предусматривать выделение средств на нужды Украины.