Байден поддержал проект продления финансирования правительства США

Президент США Джо Байден 30 сентября поддержал принятый конгрессом проект продления финансирования американского правительства. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Белого дома.

«Эта законодательная инициатива гарантирует, что военнослужащие продолжат получать оклады, путешественники будут избавлены от задержек в аэропортах, миллионы женщин и детей будут иметь доступ к жизненно важной помощи в виде продуктов питания. Это хорошая новость для американского народа», — говорится в тексте заявления.

При этом Байден отметил, что не может допустить прекращения помощи Киеву.

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана», — подчеркивается в заявлении.

Американский президент указал, что в настоящий момент ожидает от спикера палаты представителей Кевина Маккарти «полной приверженности» дальнейшему оказанию помощи Украине.

Ранее в этот день сенат одобрил проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, однако он не включает помощь Украине. В него вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. Формально у американского лидера было чуть больше трех часов, чтобы не допустить шатдауна в стране.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который будет предусматривать выделение средств на нужды Украины.