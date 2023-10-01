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Сенат США одобрил проект финансирования правительства на 45 дней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сенат США одобрил проект временного финансирования правительства США сроком на 45 дней, таким образом, законопроект утвержден конгрессом Соединенных Штатов Америки. Трансляцию 30 сентября вел телеканал C-Span.

Отмечается, что проект не включает помощь Украине. Инициатива в ближайшее время отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Формально у американского лидера осталось чуть больше трех часов, чтобы не допустить шатдауна в стране.

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Ранее в этот же день инициативу поддержала палата представителей. Законодатели нижней палаты поддержали проект 335 голосами. Против был 91 конгрессмен.

Консенсуса удалось достичь, несмотря на разногласия между представителями двух партий по ключевым вопросам. В частности, по включению финансовой поддержки Украины в краткосрочный бюджет.

Джо Байден назвал неспособность сторон прийти к компромиссу неприемлемой, особенно раскритиковав республиканцев из числа сторонников экс-президента США Дональда Трампа.

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