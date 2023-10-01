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Палата представителей США одобрила финансирование властей без помощи Киеву

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Проект продолжения финансирования правительства США сроком на 45 дней, разработанный Республиканской партией, был одобрен палатой представителей. Трансляция голосования 30 сентября велась на канале C-Span.

За предложение проголосовали 335 членов конгресса, против — 91. Таким образом, инициативу поддержали более чем две трети законодателей.

Проект краткосрочного бюджета не включает в себя средства на финансовую помощь Украине — пункт, который демократы считали приоритетным.

Чтобы проект вступил в силу на законных основаниях, его должен одобрить сенат, а затем подписать президент США Джо Байден. Формально это должно произойти до 00:00 воскресенья (7:00 мск).

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Результаты голосования позволили избежать правительственного шатдауна. При отсутствии консенсуса конгресс приостановил бы свою работу на две недели уже 1 октября.

Ранее, 30 сентября, Байден назвал неприемлемыми разногласия между двумя правящими партиями, которые могли привести к шатдауну. В частности, он раскритиковал республиканцев из числа сторонников экс-президента США Дональда Трампа.

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