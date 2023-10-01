Палата представителей США одобрила финансирование властей без помощи Киеву

Проект продолжения финансирования правительства США сроком на 45 дней, разработанный Республиканской партией, был одобрен палатой представителей. Трансляция голосования 30 сентября велась на канале C-Span.

За предложение проголосовали 335 членов конгресса, против — 91. Таким образом, инициативу поддержали более чем две трети законодателей.

Проект краткосрочного бюджета не включает в себя средства на финансовую помощь Украине — пункт, который демократы считали приоритетным.

Чтобы проект вступил в силу на законных основаниях, его должен одобрить сенат, а затем подписать президент США Джо Байден. Формально это должно произойти до 00:00 воскресенья (7:00 мск).

Результаты голосования позволили избежать правительственного шатдауна. При отсутствии консенсуса конгресс приостановил бы свою работу на две недели уже 1 октября.

Ранее, 30 сентября, Байден назвал неприемлемыми разногласия между двумя правящими партиями, которые могли привести к шатдауну. В частности, он раскритиковал республиканцев из числа сторонников экс-президента США Дональда Трампа.