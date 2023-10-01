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В Белом доме призвали вынести на рассмотрение законопроект о помощи Киеву

Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение законопроект о помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de
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Белый дом призвал спикера палаты представителей США Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который будет предусматривать выделение средств на нужды Украины. Об этом 29 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Это произошло после того, как палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, который не предусматривал какой-либо помощи киевским властям.

«Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины… вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект», — цитируют журналисты слова неназванного чиновника в американской администрации.

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Ранее в этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что возможная приостановка работы правительства США (шатдаун) из-за отсутствия финансирования с 1 октября может оказать негативное влияние на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в контрнаступлении.

Накануне, 28 сентября, конгрессмены США одобрили законопроект о помощи Киеву на $300 млн. В выделенную сумму входят $20 млн на ужесточение надзора за предоставлением и распределением средств, предназначенных Украине.

На заседании конгресса 28 сентября также проводилось голосование по поправке, которая предлагала запретить финансирование Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность Госдепартамента и иностранную помощь в следующем году. Она была предложена республиканкой Марджори Тейлор Грин. Однако конгресс не поддержал инициативу, проголосовав 342 голосами против и 90 голосами за.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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