Реклама
Прямой эфир
Мир
В США представили проект бюджета без помощи Украине
Общество
Стали известны подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова
Мир
Эксперт назвал стремление ФРГ поставить Taurus Украине «ходом ва-банк»
Мир
В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американских наемников
Общество
СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере
Политика
Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 30 сентября
Мир
При обрушении шахты в Зимбабве погибли минимум шесть человек
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя
Мир
На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
Мир
Более 100 тыс. человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха
Мир
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Мир
Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы

В Белом доме назвали вероятность шатдауна угрозой контрнаступлению ВСУ

Кирби: из-за возможного шатдауна Украина может лишиться финансирования из США
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможная приостановка работы правительства США (шатдаун) из-за отсутствия финансирования с 1 октября может оказать негативное влияние на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в контрнаступлении. Об этом 29 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби телеканалу CNN.

«У нас достаточно согласованных, но не израсходованных средств на ближайшие недели. Но если мы не получим финансирования, у них (киевских властей. — Ред.) не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент», — сказал он.

Однако другая сотрудница Белого дома утверждает обратное. Директор административно-бюджетного управления администрации президента США Шаланда Янг заявила, что в случае шатдауна Вашингтон будет продолжать финансово помогать Киеву из своих резервов.

Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства
К концу месяца конгресс должен сформировать бюджет на следующий финансовый год

23 сентября правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы, которая может случиться, если законодатели не смогут договориться по поводу продления финансирования. Если решение не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а федеральные программы — от некоторых проверок безопасности пищевых продуктов и до фондов по уходу за детьми — резко прекратят работу.

В тот же день президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановки работы правительства США. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

Комментируя эти события, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.

26 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал американского президента лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном из-за отсутствия общего согласия по принятию временного бюджета страны. Он также отметил, что было бы очень важно провести встречу с Байденом, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023