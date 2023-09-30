В Белом доме назвали вероятность шатдауна угрозой контрнаступлению ВСУ

Возможная приостановка работы правительства США (шатдаун) из-за отсутствия финансирования с 1 октября может оказать негативное влияние на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в контрнаступлении. Об этом 29 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби телеканалу CNN.

«У нас достаточно согласованных, но не израсходованных средств на ближайшие недели. Но если мы не получим финансирования, у них (киевских властей. — Ред.) не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент», — сказал он.

Однако другая сотрудница Белого дома утверждает обратное. Директор административно-бюджетного управления администрации президента США Шаланда Янг заявила, что в случае шатдауна Вашингтон будет продолжать финансово помогать Киеву из своих резервов.

23 сентября правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы, которая может случиться, если законодатели не смогут договориться по поводу продления финансирования. Если решение не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а федеральные программы — от некоторых проверок безопасности пищевых продуктов и до фондов по уходу за детьми — резко прекратят работу.

В тот же день президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановки работы правительства США. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

Комментируя эти события, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.

26 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал американского президента лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном из-за отсутствия общего согласия по принятию временного бюджета страны. Он также отметил, что было бы очень важно провести встречу с Байденом, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.