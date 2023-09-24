Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Контингент НАТО KFOR выразил готовность принять участие в операции на севере Косово
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Казахстан
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Культура
Неизвестная картина Артемизии Джентилески обнаружена в Британии
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД

Байден призвал республиканцев не допустить приостановку работы правительства США

Джо Байден обвинил группу республиканцев в угрозе прекращения работы кабмина США
0
Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановку работы правительства США. Об этом в субботу, 23 сентября, он рассказал на мероприятии объединения темнокожих законодателей в Вашингтоне.

Он напомнил, что несколько месяцев назад в результате длительных переговоров со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти был согласован бюджет на государственные расходы. Данный бюджет позволял обеспечивать приоритеты страны во внутренней политике и национальной безопасности и в то же время снизить бюджетный дефицит на $1 трлн. Но, по его словам, данное соглашение под угрозой из-за «группы радикально настроенных республиканцев».

«Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договоренности», ― цитирует слова Байдена Reuters. Он добавил, что все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это решение.

Байден подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями и детскими образовательными программами. Он призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

«Утверждение финансирования правительства ― одна из основных обязанностей конгресса. Пришло время республиканцам делать работу, для которой их избрали», ― сказал он.

Пойти на отставку: к чему приведет запуск импичмента Байдену
И как дело о коррупции может сократить его шансы на переизбрание

Ранее, 23 сентября, The Washington Post сообщило, что правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы. По информации газеты, если решение по бюджету не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а многие федеральные программы резко прекратят работу.

При внутренних финансовых проблемах США продолжают выделять огромные средства Украине. Так, 12 сентября Белый дом заявил, что помощь Украине превысила $110 млрд. На военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву США выделили $110,97 млрд, из которых уже потрачено $101,2 млрд.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023