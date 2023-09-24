Байден призвал республиканцев не допустить приостановку работы правительства США

Президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановку работы правительства США. Об этом в субботу, 23 сентября, он рассказал на мероприятии объединения темнокожих законодателей в Вашингтоне.

Он напомнил, что несколько месяцев назад в результате длительных переговоров со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти был согласован бюджет на государственные расходы. Данный бюджет позволял обеспечивать приоритеты страны во внутренней политике и национальной безопасности и в то же время снизить бюджетный дефицит на $1 трлн. Но, по его словам, данное соглашение под угрозой из-за «группы радикально настроенных республиканцев».

«Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договоренности», ― цитирует слова Байдена Reuters. Он добавил, что все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это решение.

Байден подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями и детскими образовательными программами. Он призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

«Утверждение финансирования правительства ― одна из основных обязанностей конгресса. Пришло время республиканцам делать работу, для которой их избрали», ― сказал он.

Ранее, 23 сентября, The Washington Post сообщило, что правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы. По информации газеты, если решение по бюджету не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а многие федеральные программы резко прекратят работу.

При внутренних финансовых проблемах США продолжают выделять огромные средства Украине. Так, 12 сентября Белый дом заявил, что помощь Украине превысила $110 млрд. На военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву США выделили $110,97 млрд, из которых уже потрачено $101,2 млрд.