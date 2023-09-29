Белый дом заявил о наличии финансов на помощь Украине в случае шатдауна

У США останутся возможности для финансовой помощи Украине в случае прекращения работы (шатдауна) из-за отсутствия решения конгресса по бюджету на новый финансовый год. Об этом 29 сентября заявила директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

«Очевидно, что есть определенные остатки средств, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине», — сказала она журналистам.

Янг также отметила, что в Белом доме в то же время беспокоятся о собственных запасах вооружения, чтобы поставки Украине не сказались на боеготовности США.

23 сентября правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы, которая может случиться, если законодатели не смогут договориться по поводу продления финансирования. Если решение не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а федеральные программы — от некоторых проверок безопасности пищевых продуктов и до фондов по уходу за детьми — резко прекратят работу.

В тот же день президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановку работы правительства США. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

Комментируя эти события, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.

26 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал американского президента лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном из-за отсутствия общего согласия по принятию временного бюджета страны. Он также отметил, что было бы очень важно провести встречу с Байденом, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.